- Fortele americane si afgane au ucis mai multi civili decat talibanii sau alte grupari insurgente in Afganistan, potrivit unui raport al Natiunilor Unite pe primul trimestru din 2019, facut public miercuri, informeaza France Presse. In perioada respectiva, fortele internationale si proguvernamentale…

- Actrita americana Angelina Jolie, trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, face apel la sustinere pentru drepturile femeilor din Afganistan si cere o reprezentare mai buna a lor in guvernul afgan.

- Talibanii au ucis 36 de membri ai forțelor de securitate și au preluat controlul asupra mai multor puncte de control din districtul Bala Murghab. Atacul a inceput in noaptea de miercuri spre joi și era inca in desfașurare joi seara, a anunțat guvernatorul din Bala Murghab.De asemenea, forțele…

- SUA a anulat viza de intrare a procurorului Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, ca raspuns la ancheta sa privind posibile crime de razboi ale armatei americane în Afganistan, potrivit Reuters. Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat luna trecuta ca SUA va retrage sau va anula…

- Raidul aerian de sambata a facut parte dintr-o batalie intre talibani si fortele afgano-americane care a durat 30 de ore in Kunduz, o provincie nordica in care talibanii au o prezenta puternica. Copiii si familiile lor si-au pierdut locuintele din cauza luptelor din alte parti ale tarii, conform…

- Situatia actuala in Afganistan "nu permite" o retragere a fortelor coalitiei din aceasta tara, a declarat joi generalul Joseph Votel, seful fortelor SUA in Orientul Mijlociu, argumentand in special prin nivelul slab de pregatire a fortelor armate afgane, potrivit France Presse. "Astfel de decizii trebuie…

- Negocierile pentru pace dintre Washington și talibani ar putea ajunge la un rezultat care sa puna capat conflictului care s-a întins pe o perioada de 18 ani în Afghanistan. Cu toate acestea, mulți se tem ca potențiala retragere a trupelor americane va trimite țara într-un sângeros…

- Cel putin 24 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, conform site-ului agentiei Associated Press, citat de mediafax.