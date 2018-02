Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul ofensivei Ankarei in nord-vestul Siriei, 31 de militari turci au fost ucisi, iar 143 raniti, a anuntat Statul Major luni, la doua zile dupa o zi deosebit de sangeroasa, relateaza AFP, citat de News.ro . De la inceputul acestei operatiuni – numita ”Ramura de maslin” -, pe 20 ianuarie,…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Potrivit Reuters, Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari ai sai se aflau alaturi de FDS (o alianta de militii din nordul si estul Siriei) in timpul unui atac la opt kilometri de linia de separatie de pe fluviul Eufrat. Lovituri impotriva forțelor atacatoare "Pentru apararea…

- Coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic a anuntat miercuri ca a lansat atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria" care au atacat neprovocat cartierul general al Fortelor Democratice Siriene (FDS), informeaza Reuters. Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni luni cu Papa Francisc, context in care autoritatile au interzis timp de 24 de ore protestele in centrul Romei, pe fondul tensiunilor provocate de ofensiva antikurda a Ankarei in nordul Siriei, informeaza site-ul postului France 24.

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) a anuntat ca o grupare inarmata a doborat un avion rusesc si l-a ucis pe pilot, sambata, in nordul Siriei, conform AFP, citat de News.ro . Potrivit OSDH, avionul a fost doborat in apropiere de orasul Maasran, in provincia Idlib. Provincia este controlata…

- Jim Walden, avocatul fostului director al laboratorului antidoping din Rusia, Grigori Rodcenkov, "siderat" de anularea sanctiunilor pentru un numar de 28 de sportivi rusi acuzati de dopaj, si-a exprimat, joi, speranta ca CIO va face apel la aceasta decizie, informeaza AFP. "Vom vedea…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Premierul libanez Saad al-Hariri a afirmat joi ca tara sa nu ii va forta pe refugiatii sirieni sa revina in tara lor, dar a cerut mai mult sprijin international in ceea ce priveste criza refugiatilor, relateaza DPA. Peste un milion de sirieni au fugit in tara vecina Liban dupa izbucnirea…

- Ministerul Apararii al SUA lucreaza la diferite variante de scenarii privind posibilele razboaie cu Rusia și China, care sunt considerate la Washington drept principalii concurenți pe scena internaționala. Cu toate acestea, cele doua scenarii difera in multe privințe, in funcție de țara cu care Statele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. 'Daca se va dovedi ca aceasta operatiune…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza duminica AFP. "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO demararea discutiilor in cadrul aliantei in urma controversatei interventii turcesti in nordul Siriei impotriva unei militii kurde sustinute de Washington, scrie AFP.

- Rusia a respins marti, la ONU, acuzatiile Statelor Unite privind raspunderea pentru utilizarea armelor chimice in Siria, informeaza AFP. In cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate organizate la cererea sa, ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vasili Nebenzia, a apreciat ca secretarul de stat…

- „Multi ar astepta sa auda ca e vorba de geopolitica, dar nu e asta sau cu siguranta nu doar asta. Presiunile mari au inceput in momentul in care autoritatile au inceput sa vorbeasca despre Landromat, despre spalarea celor 22 de miliarde printr-o banca din Moldova, bani proveniti din Rusia", asfel de…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Uniunea Europeana a instituit luni sanctiuni impotriva altor 17 cetateni nord-coreeni avand legatura in principal cu activitati comerciale ilegale de sustinere a programelor de dezvoltare a armelor nucleare si balistice, relateaza AFP. Sanctiunile reprezinta un "mijloc de mentinere a presiunii" asupra…

- Rusia a cerut enclavei kurde de la Afrin, din nord-vestul Siriei, sa treaca sub controlul Damascului, pentru a evita astfel atacurile armatei turce, transmite Associated Press, cu referire la trei reprezentanți ai YPG (Unitatile kurde de auto-aparare). In special, agenția il citeaza pe Badran Cia, consilier…

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara in nordul Siriei impotriva unei militii kurde va fi incheiata ''in foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom incheia aceasta operatiune in foarte…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru "un nou razboi", scrie news.ro.

- Interesul Rusiei de a-si extinde colaborarea cu tarile din spatiul post-sovietic este determinat de interese pe termen lung. Politica Occidentului, care incearca sa izoleze Rusia, creand in jurul frontierelor acesteia un cordon "sanitar", este cea care face ca Moscova sa continue sa promoveze politica…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa furtuna care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa ...

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata când presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri de locuinte într-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Directorul Colegiului National de Informații si fost consilier prezidențial pe probleme de securitate naționala, Iulian Fota, spune ca Occidentul ia in calcul scenariul unui razboi, așa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste”. Citeste…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat...

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran -…

- Rusia si-a incheiat retragerea partiala a trupelor desfasurate de doi ani in Siria, anuntata la jumatatea lui decembrie, la ordinul presedintelui Vladimir Putin, a anuntat vineri ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, relateaza AFP.”Ordinul dumneavoastra cu privire la retragerea fortelor…

- Mai mult de 60.000 de luptatori, inclusiv 2,8 mii de cetațeni ruși au fost uciși in timpul campaniei armatei ruse in Siria, a raportat ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, la reuniunea largita a consiliului ministerului, prezidat de președintele rus, Vladimir Putin, transmit agentiile de presa…

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Republica Moldova a votat pentru adoptarea Rezolutiei ONU cu privire la recunoasterea Crimeei drept teritoriu ocupat temporar de Federatia Rusa. Decizia a fost luata saptamâna aceasta de Adunarea Generala a ONU. Pentru declararea Crimeii drept teritoriu ocupat au votat 70 de state,…

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerului Apararii de la Moscova sa inceapa operatiunea de retragere a trupelor ruse aflate in Siria, dupa ce interventia Moscovei a permis regimului Assad sa obtina victorii importante impotriva extremistilor si opozitiei moderate, informeaza agentia Tass.…

- Grupul independent de cercetare Conflict Intelligence Team (CIT) a analizat documente ale Ministerului Apararii al Rusiei privind asigurarea de viața a militarilor și a ajuns la concluzia ca, in 2014, Rusia a pierdut in Ucraina 218 soldați ruși uciși și 654 raniti. La 4 decembrie, ziarul „Vedomosti”…

- Unsprezece teroristi au fost ucisi intr-un raid al fortelor de securitate in regiunea Ismailia, in nord-estul Egiptului, a anuntat marti Ministerul de Interne egiptean, relateaza AFP si Reuters. Aceste confruntari au izbucnit dupa ce fortele de securitate au lansat acest raid impotriva unui loc suspectat…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- Noul bilanț a fost anunțat in momentul in care mai multe puteri straine iși intensifica eforturile diplomatice pentru a pune capat acestui conflict sangeros și cu cateva zile inainte de o noua serie de negocieri de pace sub egida ONU la Geneva. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Cinci militari ucraineni au fost ucisi joi, in confruntari cu rebeli separatisti prorusi, in regiunea Lugansk, in estul Ucrainei, a anuntat vineri o sursa oficiala la Kiev, scrie digi24.ro.