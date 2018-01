Mai mulţi bani pentru Pilonul III Scandalul nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor i-au facut pe multi romani sa fie mai chibzuiti. Pun bani deoparte, pe baza unui cotizatii lunare, pentru a-si asigura un venit in plus la batranete. Sumele pe care fondurile le investesc in actiuni si obligatiuni au un randament mediu de aproape trei procente. Numarul romanilor care au pensii facultative a crescut rapid cu aproape 40 de mii de persoane doar anul trecut. Astfel, contributiile adunate de acestia se ridica la 272 de milioane de lei, comparativ cu cele 247 de milioane de lei stranse in 2016. In acelasi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Romanii se gandesc din ce in ce mai mult la batranete si nu se mai bazeaza doar pe pensia de la stat, cotizand pentru fondurile de pensii facultative. Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii…

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor. Mediafax consemneaza principalele schimbari care vor interveni incepand cu acest termen. Cele mai importante schimbari…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a publicat, sambata, pe SEAP, o licitatie pentru lansarea unei campanii pentru promovarea oportunitatilor de finantare din fonduri europene, care presupune crearea si difuzarea unor spoturi de animatie 3D, valoarea fara TVA fiind de peste 13 milioane de lei.

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor. Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai avem si o serie de modificari sau chiar noutati legislative…

- "Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata…

- Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii de transport aerian de peste 2 milioane de lei, in 2018. Este vorba de curse interne, pentru naveta din teritoriu la București. Cererea de oferta a instituției se refera la curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii…

- In 2018, Ministerul Agriculturii vrea sa introduca o schema de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor in valoare de 56 milioane lei pentru ”obtinerea unor productii de calitate”, conform unui proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul institutiei. ”Suma alocata pentru plata ajutoarelor…

- Cultivatorii de tomate in spații protejate vor beneficia și in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in ședința de astazi, printr-o Hotarare, schema de "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului…

- Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Bucuresti a prezentat bilanțul accesarii fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, in județul Ilfov, in cursul anului 2017. Articol aparut in nr. 382 al Jurnalului de Ilfov, ediția print…

- Numarul persoanelor care vor plati CASS (contribuția la sanatate) la veniturile din dividende va crește in 2018. Chiar daca incaseaza salariu și platește corespunzator CASS la acesta, un contribuabil va achita contribuția la sanatate și pentru alte venituri, precum cele din dividende, chirii, etc.…

- Dezbaterile intense in 2017 pe tema Pilonului II (pensiile obligatorii) au adus si un plus de interes pentru Pilonul III. In 2017 s-a inregistrat cel mai mare numar de noi participanti la Pilonul III din ultimii 7 ani: aproape 40.000. Si contributiile virate anual la Pilonul III au crescut: de la 108…

- Dezbaterile intense in 2017 pe tema Pilonului II (pensii private obligatorii) au adus si un plus de interes pentru Pilonul III (pensii private facultative), numarul de participanti nou atrasi fiind de aproape 40.000 de persoane in acest an - cel mai mare din ultimii 7 ani, a anuntat joi Asociatia pentru…

- „Valoarea contractului este de 1,2 milioane de euro si sper din suflet ca pana in toamna lui 2018 oamenii din cele trei sate, care acum nu au apa in case, sa se bucure de apa la robinete“, ne-a declarat primarul Ioan Borduz. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat care sunt toate modificarile pe care le vor suferi pensiile anul viitor, dar și cand o sa apara mult așteptata Lege a pensiilor, care trebuia sa fie gata de la 1 octombrie. Fondul de pensii are un deficit de 13,5 miliarde de lei! Viitorii pensionari vor…

- Guvernul vrea inchisoare pentru patronii care nu platesc contribuțiile sociale pentru angajați și alte impozite, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența emis, joi, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Proiectul de ordonanța de urgența prevede ca fapta angajatorior de a nu plati contribuțiile…

- • Fondul de investitii danez Polaris Capital Management va finaliza pana la finalul anului preluarea grupului Premium Porc cu afaceri de peste 50 mil. euro in Romania, potrivit surselor din piata • Valoarea tranzactiei se ridica la un miliard de coroane daneze (150 mil. euro), inclusiv datoriile, care…

- Ajutorul de stat de care beneficiaza agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost majorat cu 116,968 milioane lei, aceasta fiind cea de-a doua majorare din acest an. Valoarea efectiva a sprijinului este de 1,4185 lei/litru si reprezinta diferenta dintre rata accizei…

- R. Moldova va beneficia de suportul Bancii Europene de Investiții (BEI) pentru asigurarea interconectarii electrice cu Romania. In acest sens, Guvernul a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare intre R. Moldova și BEI, in valoare de 80 de milioane de euro. Ministru…

- Fost rector la UMF, director medical al Spitalului Regina Maria din Cluj Anul 2018 va aduce Clujului primul spital privat cu servicii integrate din oraș și, totodata, singura unitate de anvergura cu specific de chirurgie minim-invaziva, un proiect in valoare totala de 15 milioane de euro, ce va crea…

- Consilierii USR au propus initial ca banii sa fie luati din sumele alocate la inceputul anului pentru biserici, si necheltuite. Potrivit unui amendament adoptat, acest lucru nu s-a mai intamplat, deoarece au crescut incasarile din cotele defalcate din TVA cu 15 milioane lei. Primarul Sectorului 2, Toader…

- Șefii CJ Timiș, Calin Dobra, și cel al ADR Vest, Sorin Maxim, au semnat marți contractul de finanțare pentru modernizarea DJ 593 din fonduri europene prin Programul Operațional Regional. Acesta va duce la modernizarea șoselei in lungime totala de 35,90 kilometri, din care va fi necesara reabilitarea…

- Strategia Primariei Hunedoara referitoare la criteriile de executare a lucrarilor de restaurare a Castelului Corvinilor, in baza unui contract cu finantare europeana in valoare de 5 milioane de euro, a fost validata de Agentia Nationala a Achizitiilor Publice (ANAP), contractul de lucrari de proiectare…

- Consiliul Judetean Galati a incheiat un acord-cadru pentru deszapezirea drumurilor judetene in aceasta iarna cu asociere de firme din Galati, valoarea primului contract subsecvent pana la 31 decembrie avand o valoare de peste 1,1 milioane lei, se arata intr-o informare transmisa luni de Biroul de presa…

- In luna martie 2009, Nuclearelectrica decide infiintarea subsidiarei Energonuclear, care avea ca scop implementarea proiectului de constructie a reactoarelor 3 si 4 ale Centralei de la Cernavoda. La acel moment, statul roman selectase un consortiu de investitori care sa finanteze cu circa 5,5 miliarde…

- Fondurile private de pensii din România au înregistrat randamente anuale de 5,3%, unele din cele mai bune performanțe din rândul schemelor de pensii din Europa, susține publicația internaționala. Peste șapte milioane de actuali angajați din România vor suferi o reducere…

- Aproximativ șapte milioane de angajați din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times.Citeste si: Dragomir iese la rampa cu acuzatii BOMBA: 'Omul lui…

- Liberalii au anuntat ca vor depune, luni, la Avocatul Poporului o sesizare pentru contestarea la Curtea Constitutionala (CCR) a Ordonantei de urgenta prin care Guvernul a diminuat contributia la Pilonul II de pensii si care, in opinia PNL, incalca prevederile constitutionale referitoare la dreptul de…

- Ce trebuie sa faci ca sa nu ai contul de Facebook blocat: 1. In primul rand asigura-te ca folosești numele tau real ca sa poți demonstra identitatea contului tau. In cazul in care esti raportat sau detectat automat de sistem cu un cont fals, Facebook iți va cere buletinul pentru a demonstra…

- Numarul produselor vandute este de aproape 310.000, iar cel al produselor ramase de peste 1,69 milioane. eMag a vandut 14 ceasuri si bijuterii de lux, peste un kilogram de aur si 35 de pachete turistice. Produsele pentru casa, electrocasnicele mici, telefoanele si televizoarele au fost cel mai bine…

- eMAG are 2.000.000 de produse in oferta, valoarea totala a reducerilor ajunge la 40.000.000 de euro. La ora 7.03 se vandusera 4293 de televizoare, 1.478 de laptopuri, 4.973 de telefoane, 2.602 de electrocasnice mici si 776 de frigidere. De asemenea, clientii eMAG au cumparat 65 de grame aur, 10 automobile…

- Guvernul a adoptat miercuri, printr-un memorandum, acordul de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca Mondiala in vederea sprijinirii activitaților preliminare realizarii proiectului de construcție a autostrazii Ploiești-Brașov. Valoarea imprumutului este de pana la 35 milioane EUR,…

- Diminuarea contributiei obligatorii la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1% la 3,75% incepand cu 2018 va duce la scaderea semnificativa a veniturilor viitorilor pensionari, care pierd nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile lor, aproximativ 300 milioane euro…

- "Oamenii nu au de ce sa fie ingrijorati. Noi ne-am asigurat ca salariile nu au cum sa scada din cauza acestui nou Cod Fiscal. Daca vor scadea inseamna ca este doar strict vina angajatorului, care doreste sa ia din banii angajatului care i se cuvin lui. Angajatorul anul viitor va avea aceeasi cheltuiala…

- Guvernul a aprobat, prin modificarea Codului fiscal, o serie de masuri cu impact benefic atat economic, cat și social. In domeniul impozitarii societaților, Ordonanța de urgența adoptata in ședința de astazi revizuiește sistemul de impunere a microintreprinderilor, astfel incat vor beneficia de impozit…

- Guvernul a aprobat în pofida opozitiei cvasigenerale, modificarea prin ordonanta de urgenta a Codului fiscal prin care contributiile sociale ale angajatorului sunt trecute în sarcina angajatului, impozitele la venituri si contributiile sociale totale se reduc, dar si contributia la Pilonul…

- Sunt aproape doi ani de cand la nivelul administrației locale campinene s-a luat decizia semaforizarii a trei intersecții din municipiu: Bulevardul Culturii cu Strada Griviței, Bulevardul Culturii cu Strada Plevnei și Ana Ipatescu cu Toma Ionescu. A trecut aproape un an de cand Consiliul Local a aprobat…

- Dupa ce au experimentat in trei etape inghetarea contributiei la Pilonul II, romanii se confrunta acum cu scaderea acesteia si, implicit, cu reducerea semnificativa a economiilor lor pentru pensie.

- Greu de crezut, dar dupa 30 de zile de framantari, Primaria Drobeta Turnu Severin, prin intermediul SPAET - Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica, a reușit sa raspunda in termenul legal, intrebarilor puse de PUTEREA, ca urmare a seriei de articole in care am prezentat pe larg scandalul termoficarii…

- Cele zece puncte stranse pana acum in faza grupelor le-au adus ros-albastrilor peste un milion de euro. Cumulat, FCSB a incasat 7,3 milioane de euro datorita parcursului avut pana acum in cupele europene. Citeste si Steaua, posibile adversare in 16-imile Ligii Europa, daca tragerea la sorti…

- Pe langa toate schimbarile referitoare la contributiile sociale anuntate deja, salariatii care contribuie la Pilonul II de pensii private obligatorii trebuie sa stie ca Guvernul a decis si micsorarea procentului din contributia la pensie ...

- "Programul de guvernare se va duce pana la capat. Eu nu am citit Raportul Comisiei Europene. Pot sa va spun ca pe ministerul meu am stat de vorba cu doamna comisar Marianne Thyssen (comisar pentru Ocuparea forței de munca, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de munca n.r.) care este…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat joi ca salariul minim pe economie va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, odata cu mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Angajatorii vor plati o taxa separata, de 2,25%.

- Liviu Dragnea a fost intrebat, joi, de jurnalisti care este motivul scaderii contributiei la Pilonul II de pensii de la 5,1 la 3,7%, la scurt timp dupa anuntul in acest sens facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "E bine sa va raspunda Guvernul, dupa ce va raspunde Guvernul o sa va raspund…

- "Impozitul pentru toate veniturile scade de la 16% la 10%, nu doar pentru veniturile din salarii, ci si pentru veniturile din chirii, pensii, dobanzi. Avem 4,85 milioane de salariati care vor plati impozit mai mic pe salarii, sunt 10 milioane de romani care au depozite bancare si care vor plati un…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat joi ca salariul minim pe economie va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, odata cu mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat.

- "Aflam din raport (facut de Comisia Europeana dupa vizita la Bucuresti din 26 - 27 septembrie - n. red.) ca Ionut Misa i-a informat pe cei de la Comisia Europeana ca vrea sa intoarca reforma pensiilor din 2008, ceea ce inseamna ca se gandeste foarte serios sa elimine contributia care merge la Pilonul…

- In primele noua luni ale anului, veniturile totale la bugetul loca se ridica la aproape 112 milioane de lei. Din aceasta suma, persoanele fizice si firmele din municipiu au varsat la buget 19,8 milioane de lei. Pentru partea de functionare, cea mai mare suma, 63.589.370 lei, este alocata pentru invatamantului.…

- Sapte milioane de romani participau la fondurile de pensii private obligatorii (pilonul II) la sfarsitul lunii septembrie din acest an, suma cumulata in conturile lor fiind de peste 38 de miliarde de lei, iar castigul total fiind de circa 7 miliarde de lei, a anuntat marti Asociatia pentru pentru Pensiile…

- Exporturile totale de biciclete, tricicluri si cvadricicluri, cu pedalare asistata, cu un motor electric auxiliar cu o putere nominala continua, mai mica sau egala cu valoarea de 250W, au insumat peste 39 de milioane de euro, in prima jumatate a acestui an, fiind exportate aproape 73.000 de biciclete.…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a atins 898 milioane de euro in trimestrul III al acestui an, potrivit surselor publice si a tranzactiilor cu valoare comunicata, reiese dintr-o analiza realizata de Deloitte Romania. In ce priveste numarul tranzactiilor, centralizandu-le si pe cele cu valoare…