Mai mulți BANI pentru familiile cu doi copii. Care sunt CONDIȚIILE Deputatii vor sa schimbe modul de calcul pentru indemzinatia de crestere al celui de-al doilea copil. Este vorba de copiii nascuti in timp ce mamele sunt in concediu de crestere a primului copil. Astfel, banii pentru al doilea vor fi calculati la fel ca la primul, la 85 la suta din veniturile salariale incasate inainte de prima sarcina, transmite... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Deputatii au adoptat, miercuri, in unanimitate, un proiect de lege care prevede ca indemnizatia de crestere pentru al doilea copil sa nu fie mai mica decat indemnizatia pentru primul. Deputatul UDMR Andrea Csep a explicat in plenul Camerei Deputatilor ca modificarea legislativa stipuleaza ca suma primita…

- Deputatii vor sa schimbe modul de calcul pentru indemzinatia de crestere al celui de-al doilea copil. Este vorba de copiii nascuti in timp ce mamele sunt in concediu de crestere a primului copil.

