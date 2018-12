Stiri pe aceeasi tema

- CCR a stabilit, vineri, ca pana pe 13 decembrie, partile trebuie sa transmita punctele de vedere, in urma sesizarii unul conflict juridic intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis de catre premierul Viorica Dancila, au spus oficiali ai Curtii pentru MEDIAFAX.

- Veteranii de razboi si vaduvele veteranilor vor primi un ajutor pentru acoperirea unor cheltuieli cu energia termica si energia electrica, astfel incat suma acordata cu acest titlu sa ajunga la 400 de lei, a anuntat, vineri, premierul Viorica Dancila. ‘Ca in fiecare an, veteranii de razboi si vaduvele…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca astazi vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

- Tragedie fara margini la Alba Iulia, in preajma Zilei Nationale a Romaniei. Militari plangand si urland de durere au putut fi vazuti vineri dimineata in Gara din Alba Iulia. Motivul a fost decesul neasteptat al unui coleg de-al lor, care s-a electrocutat in timp ce se afla pe un tanc.

- Cand energia curge acasa si la birou, atunci banii vin usor la tine, ceea ce inseamna ca ai o stare financiara sanatoasa. Iata 6 ponturi feng shui pentru abundenta ta financiara. 1. Repara orice scurgere In feng shui apa reprezinta doua lucruri: bani si emotii. In ambele…

- Guvernul acorda importanta cuvenita atragerii de fonduri europene ca resursa esentiala de dezvoltare a Romaniei si suntem preocupati ca banii europeni sa fie utilizati in beneficiul romanilor, a declarat, vineri, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila, la conferinta de semnare a proiectului…

- Gazele si energia electrica s-au scumpit de la inceputul anului cu 32%, in cate trei runde fiecare. Si la iarna ar mai putea urma o noi cresteri de preturi, avertizeaza analistii. Iar asta va aduce la scumpiri pentru tot de consumam si pentru transport. Autoritatile de la noi nici nu vor sa discute…

- Ședința comuna a Guvernelor de la Chișinau și București va avea loc pâna la finele anului curent. Despre acest lucru au convenit premierii Pavel Filip și Viorica Dancila. Prim-ministrul Pavel Filip a avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul României, Viorica Dancila.…