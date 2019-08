Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Elevilor din Romania (FER) condamna solicitarea facuta de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila catre ministrul educatiei, de a decala inceperea scolii pana pe 16 septembrie, ca un sacrificiu in favoarea firmelor de turism, in ciuda faptului ca inceputul anului scolar a fost fixat prin…

- Elevii singurului liceu privat de aviatie din Romania, „Max Ausnit“, din Caransebes, sunt privilegiati pentru ca au posibilitatea sa faca o practica speciala, direct pe un avion care urmeaza sa fie dezmembrat in totalitate in atelierele unitatii de invatamant.

- Candidatii la liceele militare afla rezultatele admiterii mai devreme decat ceilalti absolventi de gimnaziu. Ministerul Educatiei a facut publica lista candidatilor repartizati si admisi la liceele militare din Romania. Vorbim despre elevii de clasa a VIII-a care au dat probele eliminatorii specifice…

- Tineri, deștepți și plini de speranțe. Elevii cu nota 10 la Evaluarea Naționala viseaza sa devina arhitecți, medici sau profesori, in Romania. Acum, ca au scapat de examene, iși fac bagajele pentru vacanța. Pentru ei, repartizare la liceu este doar o formalitate.

- Concursul Național de Educație Ecologica Școala Zero Waste ediția 2019 s-a incheiat, astfel ca au fost desemnați și caștigatorii. Este un concurs național de educație ecologica destinat tuturor școlilor din invațamantul gimnazial și liceal din Romania. Cei peste 10.000 de elevi (din 175 de școli din…

- Asociația Prahova in Acțiune a deschis, de cateva luni, primele trei centre de programare pentru copii in Ploiești, in cadrul unui proiect amplu, care se desfașoara nu doar la nivel național, ci și in alte 94 de țari. Vorbim de o comunitate care, prin voluntariat, ofera posibilitatea celor mici de…

- Peste 1.000 de elevi de liceu si gimnaziu din 27 de judete din Romania si din trei orase din Republica Moldova, atat de liceu, cat si de gimnaziu s au inscris la cea de a IV a editie a Festivalului concurs de book trailere Boovie, care s a desfasurat saptamana trecuta la Focsani.Cartile dupa care elevii…