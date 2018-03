Mai mulţi angajaţi ai unei firme au devastat un site arheologic. AU FURAT PAVAJUL cu autocamionul Pe 21 martie, un echipaj de jandarmerie, aflat in misiune de mentinere a ordinii publice pe raza Sectiei 3 politie Galati, a observat in zona sitului arheologic Barbosi un grup de cinci barbati care scoteau pavajul din piatra cubica. ”Intrucat situl arheologic este inscris in lista monumentelor istorice ale judetului Galati, jandarmii au intervenit pentru a se informa cu privire la legalitatea lucrarilor efectuate si astfel au aflat ca cei cinci barbati, cu varstele cuprinse intre 22 ani si 43 ani, angajati ai unei societati galatene nu au autorizatie de a efectua lucrari in perimetrul sitului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

