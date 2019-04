Stiri pe aceeasi tema

- Echipa pirotehnica din cadrul detașamentului de pompieri din Alba Iulia a fost chemata sa intervina, duminica seara in jurul orei 21.30, in orașul Cugir. Este vorba despre asanarea unui teren de munitie ramasa neexplodata, cel mai probabil din timpul conflictelor armate din cel de-al doilea razboi mondial.…

- Compania Agro Nevada Tim, controlata de antreprenorul Mateiu Corvin Petru, a achizitionat 420 de hectare de teren in localitatea Ciacova, judetul Timis ... The post Cea mai mare tranzactie din agricultura in 2019: Un mare producator cumpara 420 hectare de teren in Timis appeared first on Renasterea…

- La momentul producerii incendiului nu se aflau persoane in biserica. Se intervine defensiv cu doua autospeciale si o scara mecanica, intrucat turla este construita pe structura de lemn si exista pericol de prabusire, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea. Incendiul a…

- Cota de 80/101 din teren extravilan in suprafața de 50500 mp, arabil, situat in extravilanul localitații Brestovaț, jud. Timiș, identificat in CF nr. The post Anunț licitație – cota 80/101 din teren extravilan Brestovaț appeared first on Renasterea banateana .

- Zeci de mii de puieți vor fi plantați in Timiș, pe un teren de cinci hectare. Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș. Va puteți alatura echipei, ca voluntari… La Cralovaț, in Timiș, in 16 martie, va fi impadurit un teren de cinci hectare cu 25.000 de puieți forestieri de cer, frasin,…

- Zeci de mii de puieți vor fi plantați in Timiș, pe un teren de cinci hectare. Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș. Va puteți alatura echipei, ca voluntari… La Cralovaț, in Timiș, in 16 martie, va fi impadurit un teren de cinci hectare cu 25.000 de puieți forestieri de cer, frasin,…

- Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș pentru a face din nou diferența. Zeci de mii de puieți urmeaza sa fie plantați la Cralovaț. In data de 16 martie, in satul care aparține de comuna Topolovațu Mare, va fi impadurit un teren de cinci hectare. Vor fi plantați nu mai puțin de 25.000…

- Nicolae Robu a avut, astazi, o ieșire nervoasa, la finalul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, fiind intrebat de un jurnalist cum comenteaza faptul ca au existat mai multe opinii critice referitoare la lista cu tinerii care vor primi gratuit de la primarie un teren pentru a-și ridica o casa.…