Faye Dunaway a fost concediată dintr-o piesă de teatru montată pe Broadway: Motivul este halucinant

Actriţa premiată cu Oscar Faye Dunaway a fost concediată din piesa de teatru "Tea at Five", montată pe Broadway, din cauză că a creat un mediu "ostil" şi "periculos" în culise, potrivit The New York… [citeste mai departe]