- Opt curse operate de doua companii low cost pe relatiile Treviso, Pisa si Stockholm, respectiv Istanbul, au fost anulate vineri din cauza conditiilor meteo, iar operatorul national aerian a anulat patru zboruri, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Astfel, Wizz…

- Curse aeriene cu intarzieri pe Aeroportul din Sibiu Foto: Arhiva Pe toate drumurile din judetul Sibiu se circula in conditii de iarna. Echipele de dezapezire actioneaza la curatarea carosabilului si, la aceasta ora, (ora 9,30) nu sunt drumuri impracticabile. Si Aeroportul din Sibiu…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Inca din ziua precedenta ploaia inghetata si poleiul abatute asupra Capitalei au cauzat anulari sau intarzieri ale unor curse aeriene care fie ar fi trebuit sa plece, fie sa aterizeze pe Otopeni. Si luni sunt intarzieri – atat la sosiri, cat si la plecari – cauzate de conditiile meteo dificile. La sosiri,…

- Patru din zborurile anulate in ultimele ore de pe Aeroportul Iasi au fost reluate in cursul noptii de ieri (doua curse Otopeni, Munchen si Bergamo), iar pana la aceasta ora, cursele programate astazi se desfasoara conform orarului. Exista, totusi, posibilitatea ca unele zboruri sa fie afectate din cauza…

- Incepand de saptamana viitoare, ruta IASI-TIMISOARA-IASI va fi operata de TAROM. Compania opereaza aceste trasee cu sloganul: "Moldova si Ardealul intalnesc Banalul. De Centenar suntem alaturi de romani". Din 25 martie, vor fi zboruri in Vestul tarii de patru ori pe saptamana, astfel: (IAS) 08:30 –…

- Ceața da batai de cap celor de la AIGE Bacau. Aseara, cursele care trebuiau sa aterizeze in Bacau, cele dinspre Londra și Bergamo, au fost trimise catre Aeroportul din Iași. In aceasta dimineața, zborul Bacau – Milano (Bergamo) a fost rerutat catre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Numarul pasagerilor care au calatorit anul trecut cu avionul a fost de circa 20,222 milioane persoane, in crestere cu 23,3% comparativ cu 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi în ceea ce priveşte transportul de pasageri s-au înregistrat…

- Compania Aeriana de Stat „Air Moldova” lanseaza un nou zbor direct pe ruta Chișinau – Tel Aviv, din 6 mai 2018, informeaza Noi.md. Potrivit unui comunicat al companiei aeriene, noul zbor va fi efectuat de doua ori pe saptamina, miercurea și duminica, cu o aeronava de tip Airbus 320. Prețurile pentru…

- Oficialii Aeroportului International Iasi au anuntat din ce perioada compania TAROM va introduce curse interne directe Iasi-Timisoara. Compania nu va asigura si legatura de la Iasi la Cluj Napoca.

- "Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor", informeaza compania. Pe ambele aeroporturi ale Capitalei se intervine constant cu utilaje proprii…

- In cursul diminetii, 16 curse aeriene au inregistrat intirzieri de pana la 30-40 de minute si, punctual, de pana la 60 de minute pe aeroportul Otopeni, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare si/sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo, a anuntat miercuri…

- Cursele aeriene Wizz Air catre Venetia (Treviso) si Bologna au decolat, astazi, de pe Aeroportul International Craiova. In schimb, zborurile spre Paris si Londra au fost amanate in aceasta dimineata. “Se facuse controlul de securitate, trebuia sa decoleze avioanele pentru ...

- Condițiile meteo nefavorabile din țara și strainatate au afectat la Timisoara mai multe curse aeriene in cursul serii zilei de luni, 26 februarie. Doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de la destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara…

- Ce curse aeriene au fost anulate pe 27 februarie 2018. Potrivit site-ului Infotrafic, pana marți dimineața, au fost anulate curse aeriene pe mai multe aeroporturi din țara. De asemenea pe principalele aeroporturi din țara se opereaza in condiții de iarna. Pe aeroportul București nu a aterizat o cursa…

- Compania irlandeza Ryanair, cel mai mare mare operator aerian low cost din Europa, a decis sa inchida hubul de pe Aeroportul Timisoara, la nici doi ani de la deschidere. Motivul este unul strict comercial.

- Traficul aerian din Romania a crescut cu un sfert anul trecut si a depasit 20 de milioane de pasageri. Insa, in acelasi timp, se inmultesc si zborurile cu probleme, intarziate sau anulate. Dintre cei care au fost în aceste situaţii neplăcute, doar unu la sută au cerut despăgubiri,…

- AirHelp, lider mondial in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, a identificat pe parcursul anului trecut peste 42.000 de pasageri romani eligibili pentru compensatii din partea companiilor aeriene, iar daca acestia ar aplica pentru compensatii, asa cum sunt indreptatiti potrivit…

- Raluca Stramaturaru (32 de ani) este aproape de cel mai bun rezultat al delegatiei tricolore la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang. Sportiva de la CSA Steaua a incheiat pe locul X primele doua manse ale probei individuale de sanie. Cursele s-au desfasurat luni seara. Raluca Stramaturaru a avut o…

- Traficul de la Aeroportul Internațional Timișoara se menține in creștere și in prima luna a acestui an. In total, 119.275 pasageri au ales sa zboare cu avionul in prima luna a acestui an, cu 5.5% mai mult decat luna ianuarie a anului trecut, cand au fost inregistrați 113.033 pasageri. Numarul curselor…

- Vești bune pentru banațenii care-și propun sa zboare cu avionul spre București. Reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara anunța ca, din aceasta vara, numarul curselor saptamanale va crește de la 40 la 43. Capitala ramane, in continuare, destinația favorita de pe aeroportul timișorean. Potrivit…

- Caderile de zapada și temperaturile scazute au produs haos in circulatia feroviara si terestra in Franța și au provocat un numar record de blocaje in regiunea Parisului. Capitala franceza si zonele din proximitatea sa se afla sub incidenta Codului Rosu ...

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- Compania Nationala de Transporturi Aeriene TAROM suspenda in sezonul de vara zborurile cu plecare din Iasi catre Torino, Madrid si Munchen, dar si Suceava – Torino. Singurele rute internationale pe care TAROM le va mai opera de la Iasi raman cele catre Tel Aviv si Luton. Ruta Iasi – Madrid a fost inaugurata…

- Copaci doborați, fire de electricitate rupte, zeci de accidente rutiere și mai multe zboruri anulate. Este situația din Moscova lovita de cea mai puternica ninsoare din ultimul secol, unde a cazut mai mult de jumatate din norma de precipitații pentru luna februarie.

- Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Larnaca, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv si intre Iasi si Tel Aviv. De asemenea, tarifele pornesc de la 119 euro dus-intors pe rute…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- Vremea nefavorabila a dat peste cap si traficul aerian. Cinci curse au fost anulate, iar opt au fost operate cu intarziere, din cauza ninsorilor abundente.Adrian Grosu urma sa plece la Kiev, iar de acolo sa ia zborul spre Londra.

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis joi prefectilor din judetele afectate de fenomenele meteorologice extreme sa apeleze preponderent pe timpul zilei la bazele aeriene ale MAI pentru interventie daca sunt cazuri la distanta sau în zone greu accesibile, precizând ca la Iasi exista deja…

- Traficul de pasageri pe Aeroportul International Timisoara a crescut cu 40% in 2017 fata de anul precedent, fiind inregistrati peste 1,6 milioane de pasageri, iar destinatiile preferate au fost Bucuresti, Londra si Munchen, transmite corespondentul MEDIAFAX. Traficul de pasageri pe Aeroportul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza, in intreaga tara, informeaza...

- Taxify elimina taxele suplimentare aplicate pentru cursele catre Aeroportul International “Henri Coanda” si localitatea Otopeni, conform unui mesaj transmis de catre companie. 0 0 0 0 0 0

- Cursa aeriana Munchen – Otopeni, care facea escala la Sibiu, nu a putut ateriza, marti, pe aeroportul transilvanean, fiind invocate probleme tehnice. „Destinatia finala a cursei aeriene este Otopeni. Face escala la Sibiu. Ni s-a transmis ca din cauza unor probleme nu poate ateriza la Sibiu”, au spus…

- Probleme pentru un avion al companiei aeriene TAROM, în aceasta dimineata. Aeronava care trebuia sa ajunga la Munchen a revenit pe aeroportul Otopeni la câteva minute dupa decolare.

- A fost panica uriața pentru zeci de calatori! O aeronava TAROM cu destinația Munchen a fost intoarsa din drum, pe aeroportul Otopeni, la doar cateva minute de la decolare. Avionul a decolat la ora 9:10 și a revenit la 9:22.Din primele informații, inca nu se cunosc cauzele intoarcerii, anunța…

