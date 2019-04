Stiri pe aceeasi tema

- Hidrura de heliu, despre care se crede ca este primul compus chimic stabil care a aparut dupa Big Bang, a fost detectata in spațiu, potrivit unui studiu citat de The Guardian, potrivit mediafax.Specialiștii cred ca hidrura de heliu - care apare atunci cand un atom de heliu iși imparte electronii…

- Fețele regilor din pachetele standard de carți de joc par, pentru multe persoane, niște reprezentari anonime ale unor monarhi, dar adevarul este altul, intrucat ele infațișau lideri faimoși din istorie, scrie a1.ro. Citeste si Klaus Iohannis isi lanseaza al treilea volum. Cate carti a vandut…

- Fețele regilor din pachetele standard de carți de joc ne par astazi reprezentari anonime și generice ale unor monarhi, insa ele infațișau candva cei mai celebri lideri din istorie. Deși designul lor s-a schimbat mult de-a lungul anilor, in Franța secolului XVII, cei patru regi din pachetul de carți…

- Sute de persoane au manifestat la Barcelona in semn de protest fata de Vox, un partid de extrema dreapta, inaintea alegerilor nationale prevazute luna viitoare, relateaza The Associated Press. Protestatarii au iesit duminica pe strazile din Barcelona pentru a protesta impotriva unei vizite…

- Recenta explozie a unui meteorit deasupra Marii Bering a degajat de zece ori mai multa energie decât bomba atomica de la Hiroshima, spun specialiștii de la NASA, fiind primul fenomen de acest tip de o asemenea amploare înregistrat din 2013 și al doilea cel mai mare din ultimii 30 de ani.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti ca are datele centralizate privind cazurile de gripa, dar deocamdata nu poate fi luata o decizie privind declararea sau nu a unei epidemii, pentru ca sunt spitale care nu raporteaza toate aceste cazuri, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda…

- Virusul gripal a provocat moartea a zeci de persoane și medicii trag un semnal de alarma. Specialiștii ne invața cum putem face diferența intre o simpla raceala și gripa! Care sunt semnele ce te trimit de urgența la medic?

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 20, iar medicii specialiști sunt aproape de a declara… epidemia! Protejați-va pe voi și pe cei apropiați. Sunt reguli simple pe care, respectandu-le, preveniți imbolnavirea și raspandirea virusului gripal… Saptamana trecuta, numarul cazurilor de infecții…