Necazuri la NASA: femeile n-au costume pe masura

Prima misiune exclusiv feminina in afara Statiei Spatiale Internationale a fost anulata, pe motiv ca nu exista costume de dimensiuni potrivite. La misiune va lua parte doar Christina Koch, in timp ce Anne McClain, care trebuia sa o acompanieze, va fi inlocuita de un coleg. In timpul iesirii in spatiu realizate… [citeste mai departe]