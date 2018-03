Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile au fost suspendate, vineri, in toate scolile din judetul Giurgiu ca urmare a deciziei CJSU, judetul fiind sub avertizare de Cod portocaliu de caderi de zapada si viscol.Potrivit CJSU Giurgiu, judetul Giurgiu se afla, vineri, sub avertizare de Cod portocaliu de caderi de zapada, strat…

- Mai multe tari balcanice au fost afectate de caderi masive de zapada sau de precipitatii abundente, generand perturbari ale traficului si pene de electricitate. In Albania au fost inregistrate pre...

- Alunecari de teren masive in judetul Buzau din Romania. Trei localitati au ramas izolate, dupa ce pe unul dintre drumurile principale s-a format un crater imens.Au fost afectate si mai multe case, care din cauza fisurilor adanci din pereti risca sa se prabuseasca.

- O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora 23.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu, urmand a se inregistra ninsori abundente si viscol.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- ANM a emis, luni, noi avertizari cod galben de ninsoare, polei si frig in toata tara. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada. De luni ora 13.30 pana marti ora 20 se vor inregistra precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, polei, intensificari ale vantului si vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca urmeaza precipitații insemnate cantitativ, intensificari ale vantului și o racire accentuata. Este Cod Galben de vreme rea in sudul judetului Alba si alte zone ale tarii, de pana duminica la ora 23:00. In intervalul menționat vor fi precipitații…

- Mai multe localitati din judetul Botosani sunt amenintate de posibile inundatii pe afluentii Prutului. In judetul nord-moldav vremea oscileaza insa la extreme. Botosaniul este sub cod galben de ploi iar de sambata sub cod galben de ninsoare si lapovita.

- Aproape 550 de curse aeriene - reprezentand 42- din totalul prevazut - care decolau sau aterizau pe aeroportul international JFK au fost anulate pana la ora locala 19.00 (00.00 GMT, n.r.), 700 de curse - reprezentand 55- din total - pe aeroportul international Newark si alte 700 de curse (60-) pe aeroportul…

- Nord-estul Statelor Unite a fost afectat miercuri de un nou val de caderi abundente de zapada, care au provocat anularea a aproximativ 2.500 de curse aeriene, accidente rutiere si intreruperi ale aprovizionarii cu electricitate pentru mii de familii, informeaza AFP. Aproape 550 de curse…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara pana pe 4 martie. Meteorologii se așteapta la precipitații mixte, polei și intensificari ale vantului. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga…

- Recomandari ale DSVSA Constanta pentru protejarea animalelor in perioadele cu temperaturi foarte scazute, vant puternic si caderi masive de zapada. Pe fondul avertizarilor meteorologice pentru fenomene severe temperaturi deosebit de scazute, caderi masive de zapada , DSVSA Constanta recomanda:bull;…

- In judetul Braila se actioneaza in prezent cu 26 de utilaje de deszapezire pentru deblocarea mai multor segmente de drumuri nationale si judetene, iar politistii au instituit 18 filtre de informare a soferilor.

- Inspectorii sanitari veterinari vin cu precizari in ceea ce priveste protejarea animalelor in perioadele cu temperaturi foarte scazute, vant puternic si caderi masive de zapada. Astfel, pe fondul avertizarilor meteorologice pentru fenomene severe -temperaturi deosebit de scazute, caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in perioada 26 - 27 februarie 2018, intreg teritoriul acestei tari se va afla sub avertizare cod rosu si cod portocaliu. Teritoriul Bulgariei va fi afectat de caderi insemnate…

- VREMEA BUCURESTI. Grosimea stratului de zapada nu va fi uniforma si se va situa in general intre 15 si 30 cm. Temperatura maxima va fi de -8 grade, iar cea minima de -12...-10 grade, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 - 27 februarie ora 08:00. Valul de frig se va intensifica, va fi ger…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru romanii care planuiesc sa mearga in Bulgaria la inceputul acestei saptamani. Bulgaria este sub cod roșu și portocaliu de ninsori, luni și marți. Meteorologii din Bulgaria eu emis cod roșu pentru caderi de precipitații sub forma…

- Administratorii drumurilor nationale din Botosani au anuntat ca vor fi nevoiti sa utilizeze autofrezele pentru degajarea zapezii de pe mai multe drumuri, din cauza viscolului si ninsorilor care afecteaza judetul. Directorul Sectiei Drumuri Nationale, Viorel Zacretchi, a declarat duminica,…

- Ninsorile abundente cazute pe fondul avertizarii meteo Cod galben a pus la grea incercare lucratorii DRDP Iași, in noaptea de 14/15 februarie 2018. Cu toate acestea, la nivelul tuturor celor opt județe din aria de acoperire, pana la aceasta ora nu s-a inregistrat niciun drum blocat. S-a acționat cu…

- Drumurile care traverseaza zonele de creasta stratul de zapada framantata ajunge la 3-4 centimetri, pe celelalte artere de circulatie acesta fiind mai mic. Drumarii au actionat cu 36 de utilaje de deszapezire cu lama si solnita si au imprastiat peste 550 de tone de sare. Doua tiruri…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca, in vor fi precipitatii, la inceput sub forma de ploaie, apoi lapovita si ninsoare. Cantitatea de apa va fi in jur de 10 l mp, iar stratul de zapada depus pana la ora 08:00 ar putea fi pe alocuri de 5 cm.De azi, de la ora 08.00 pana in 12.02.2018,…

- Ultimele zile au adus si caderi masive de zapada in zona montana, unde s-a asternut un strat nou de peste 30 de centimetri. In multe zone insa, datorita vantului puternic, zapada atinge chiar si doi metri. Faptul ca noul strat de zapada s-a depus peste cele deja existente face ca in multe zone ...

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile. Potrivit sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Cristian Amarandei,…

- Politia a avertizat locuitorii din zona Parisului sa isi lase masinile acasa miercuri, dupa depunerea unui strat de zapada de 7 -15 centimetri, informeaza DPA. Caderile de zapada neobisnuite au condus la anularea tuturor serviciilor de autobuz din Paris si la unele anulari in reteaua RER…

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE.…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site ul televiziunii France 24, preluat de Romania TV.Cel putin 20.000 de persoane au fost nevoite…

- Tokyo se confrunta luni cu caderi abundente de zapada, din cauza carora postul public de televiziune nipon i-a indemnat pe locuitorii dependenti de munca din capitala Japoniei sa plece acasa mai devreme. De asemenea, zeci de curse aeriene si feroviare au fost anulate, in urma unei alerte a Agentiei…

- Ninsorile abundente fac primele victime. Un barbat de 88 de ani, cu probleme cardiace, a murit astazi, ambulanta pe care o solicitase fiind blocata in zapada la doi kilometri de locuinta acestuia, informeaza Agerpres.

- Zece localitati din Apuseni si Muntii Sebesului, cu peste 2.100 de abonati, mai erau joi dimineata nealimentate cu energie electrica in judetul Alba, dupa ce miercuri seara numarul acestora a fost de...

- Vremea rea face prapad si in Baragan. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcastingc Cod galben de vant puternic, valabile in sapte judete din Muntenia, in urmatoarele ore.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de ninsori viscolite si precipitatii insemnate cantitativ pentru mai multe judete ale tarii. COD PORTOCALIU In perioada 17 ianuarie, ora 18 – 18 ianuarie, ora 20 sunt asteptate vant puternic, viscol, zapada troienita in Munții…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat miercuri cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17 - 18 ianuarie vor fi caderi masive de zapada, vant puternic si carosabil alunecos.…

- Fermierii si specialistii din judetul Harghita sunt ingrijorati in legatura cu posibila afectare a culturilor de toamna de conditiile climatice neobisnuite, cu temperaturi scazute si zapada putina. Directorul Directiei Agricole Harghita, Torok Jeno, a declarat miercuri ca, dupa o perioada…

- Purtand palarii si esarfe, 2.018 oameni de zapada au putut fi admirati luni un parc tematic din Harbin, capitala provinciei Heilongjiang, din nord-estul Chinei, informeaza marti Xinhua. Circa 200 de sculptori au lucrat la realizarea oamenilor de zapada, dintre care cel mai impresionant…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Prefectul județului Valcea, Florian Marin, a convocat marți, la sediul Instituției Prefectului, o intalnire de lucru pe tema apelului la numarul unic 112, din data de 03.12.2017, prin care a fost solicitata intervenția instituțiilor in vederea deszapezirii drumului ce bloca ...

- Marocul se confrunta de cateva zile cu un val de frig neobisnuit de sever si cu importante caderi de zapada in regiunile muntoase, din cauza carora autoritatile si asociatiile caritative au implementat un dispozitiv anti frig in zonele cele mai afectate, informeaza AFP, preluat de Agerpres.Temperaturile…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua, scrie agerpres.ro. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest…

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- În urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramâne fara loc de munca. Pâna în 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri in zonele…

