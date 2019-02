Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta jurnalistica a aratat ca animale bolnave erau sacrificate in abatoarele din Polonia, iar carnea lor era destinata consumului uman. In acest sens mai multe state au inceput sa isi reduca importurile de carne de vita din Polonia. Carnea a ajuns chiar și pe piața din Romania, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- Nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 euro, in Bulgaria, la 2.071 euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres. Tarile in care…

- Aproape trei tone de carne de vita provenind de la animale bolnave, ucise ilegal in Polonia, au fost exportate in zece tari - inclusiv in Romania - a anuntat joi inspectia veterinara poloneza, dupa ce parchetul a deschis o ancheta in acest caz, relateaza AFP preluata de news.ro.”2,7 tone au…

- Nu mai este niciun secret ca programarea a cucerit toate domeniile de activitate si foarte multi tineri se indreapta catre o cariera in acest domeniu. Datorita acestui trend, din ce in ce mai multe scoli se adapteaza si introduc astfel de cursuri pentru elevi. Impreuna cu cei de la Logiscool…

- In Uniunea Europeana, 1 din 7 pensionari este in risc de saracie. In 2017, proportia pensionarilor aflti in risc de saracie in UE a fost estimata a fi de 14,2%, usor mai susdecat in 2016, cand a fost 13,8%. Rata crescut gradual din 2013, cand a fost 12,6%. In majoritatea celor 27 de state UE care au…

- Conform sondajelor de opinie prezentate de Poll of polls, popularii Europeni vor caștiga alegerile in cea mai mare parte a țarilor Uniunii Europene, incluzand Republica Irlanda, Germania, Austria, Slovenia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Grecia, Cipru și Lituania.Socialiștii vor caștiga in Portugalia,…

- Se implinesc 100 de ani de Marea Unire de la Alba-Iulia. Sarbatorim Centenarul Romaniei Mari! O zi de sarbatoare pentru romanii de pretutindeni. 1 Decembrie 1918 a fost momentul in care națiunea romana si-a implinit visul cel mare: unitate, libertate, demnitate. La Arcul de Triumf este organizata, ca…

- Ponderea taxelor in Produsul Intern Brut difera semnificativ in randul statelor membre ale UE, cel mai ridicat procent fiind inregistrat anul trecut in Franta (48,4%), Belgia (47,3%), Danemarca (46,5%), Suedia (44,9%), Finlanda (43,4%), Austria si Italia (ambele cu 42,4%) si Grecia (41,8%). La polul…