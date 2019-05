Mai multe străzi din Brașov rămân, astăzi, fără apă potabilă Reprezentanții Companiei Apa Brașov, anunța intreruperea furnizarii apei apei potabile, in vederea efectuarii unor lucrari de reparații la rețeaua de alimentare cu apa, in cursul zilei de astazi, 23 mai. Astfel, in intervalul orar 9:00 – 15:30, se intrerupe furnizarea apei pe strazile: L.C.Babeș nr.1,3,6,8,10,12,13Sarmisegetuza nr.5Calea București nr.90,92,94 Complexul Someșul De asemenea, compania informeaza ca apa va avea o presiune scazuta pentru clienții de pe strazile: Calea București nr.103, 108-252, 249Cartierul Noua. „Ii rugam pe toți consumatorii sa iși asigure rezerva minima de apa.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc cu puțin timp in urma in zona Liceului de Informatica, in care a fost implicat și un autobuz nou al RATBV SA Brașov. Accidentul a avut loc pe Calea București, la o trecere de pietoni, la intersecția cu strada Lunii. La fața locului au ajuns echipaje de la SMURD și Poliție. Revenim…

- Data: 07.05.2019 Compania de Apa Arieș S.A. a atribuit contractul de lucrari ,,Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apa și sistem de canalizare menajera in Municipiul Turda, Zona de

- In urma unor informații alarmante cu privire la calitatea apei potabile din județul Brașov, aparute in mediul online, ca urmare a ploilor abundente din ultimele zile, Compania Apa Brașov a precizat ca aceste mesaje sunt false, iar apa de la robinet este potabila. „Ii informam pe toți clienții noștri…

- O persoana, pasager intr-un autobuz RATBV a avut nevoie de ajutorul medicilor, in urma unui incident care a avut loc joi, in jurul orelor 10.00. Victima se afla intr-un autobuz RATBV, pe linia 17, care circula pe Calea Bucuresti din municipiul Brasov, iar șoferul mijlocului de transport in comun a franat,…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brașov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, luni, 22.04.2019, și marți, 23.04.2019, se vor executa lucrari pe strazile Avram Iancu și A.I. Cuza. Pentru efectuarea acestora, pe strada Avram Iancu circulația va fi restricționata pe…

- Primaria Comunei Limanu, judetul Constanta, a incheiat recent un contract de executie lucrari de "modernizare pietruire si asfaltare strazi in comuna Lumina, judetul Constanta ndash; Cartier Unitatea Militara". Societatea care se va ocupa de lucrari este Asfalt Dobrogea SRL.Descrierea contractuluiExecutie…

- Datorita unei avarii produse in data de 15 martie 2019, in jurul orei 12.00, la tronsonul DN600 mm Garbova-Ocna Mures (in zona Tifra,) din aductiunea generala a sistemului zonal de alimentare cu apa potabila a judetului Alba SP Galda-Aiud-Ocna Mures, SC APA CTTA SA ALBA anunta intreruperea furnizarii…

- Constat, alaturi de multi cetateni romani, ca habar nu am ce drepturi am, drepturi consfintite de Constitutie, de unele legi europene integrate in sistemul romanesc de drept, de Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Le aflu de la un cetatean roman, stabilit de la sapte ani in Franta, cu studii…