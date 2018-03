Mai multe sticle in care se aflau corpurile unor bebelusi, descoperite sub podeaua unei case din Japonia

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selectioner al nationalei de rugby a Africii de Sud, Allister Coetzee, va prelua functia de antrenor principal al echipei Canon Eagles, care evolueaza in prima liga a Japoniei, a anuntat Federatia de rugby de la Tokyo. Coetzee, 54 de ani, a mai antrenat o grupare nipona, Kobe Kobelco Steelers,…

- Agenția Meteorologica a Japoniei a instituit o alerta de nivelul 3, prin care cetațenii sunt rugați sa nu se aproprie de zona vulcanului Shinmoedake, aflat in prefectura Kagoshima, Japonia. Cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale ...

- Chiar v-ați hotarat sa faceți Romania de batjocura ?! V-ați facut de rasul lumii cu vizita primului ministru al Japoniei, cu chemarea de urgența din Japonia a ministrului justiției și acum la un post de televiziune de scandal luind in deradere numele o categorie de oameni, care au nevoie de caldura,…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una,…

- In jur de 170 de zboruri si peste 100 de curse feroviare au fost anulate joi in contextul in care agentia meteorologica nipona a avertizat ca vor exista conditii de viscol, ninsori abundente si vant puternic in intreaga tara, relateaza DPA. Agentia meteorologica nipona a prognozat ca un sistem de presiune…

- Ministrul japonez al Apararii, Itsunori Onodera, a avertizat, miercuri, ca Rusia a sporit activitatea militara in apropierea Japoniei, iar aceasta decizie ar putea avea legatura cu faptul ca Japonia s-a alaturat sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Agentia de presa Reuters a obtinut fotocopii ale pasapoartelor folosite de liderii nord-coreeni."Au folosit pasapoarte braziliene, in care apar clar fotografiile lui Kim Jong-Un si Kim Jong-Il, in incercarea de a obtine vize de la ambasade straine", a declarat, sub protectia anonimatului,…

- Un avion de vanatoare american a fost nevoit, marti, sa arunce doua rezervoare cu combustibil intr-un lac din nordul Japoniei dupa ce unul dintre motoarele sale a luat foc, transmit agentiile de presa Kyodo si dpa, informeaza agerpres.ro. Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat…

- Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat ca deocamdata nu exista informatii privind eventuale persoane ranite sau pagube materiale in urma acestui incident. Oficialul nipon a mentionat ca la scurt timp dupa ce un avion militar american F-16 a decolat de la baza aeriana…

- Un avion de vanatoare american a fost nevoit, marti, sa arunce doua rezervoare cu combustibil intr-un lac din nordul Japoniei dupa ce unul dintre motoarele sale a luat foc, transmit agentiile de presa Kyodo si dpa. Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat ca deocamdata…

- O caldeira de langa coasta Japoniei contine un dom de magma cu o cantitate de 30 de trilioane de litri. Are un diametru de 10 kilometri si o inaltime de 600 de metri, iar noul studiu condus de cercetatorii de la Universitatea Kobe din Japonia...

- Nicio companie nu va mai putea sa opereze in Marea Britanie daca nu va fi profitabila din cauza barierelor comerciale post-Brexit, a declarat joi ambasadorul Japoniei la Londra, Koji Tsuruoka, in urma unei intrevederi cu premierul britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Aproximativ 1.000 de autovehicule au ramas blocate in zapada in urma ninsorilor abundente din centrul Japoniei, au anuntat autoritatile, care au precizat ca au fost trimisi militari pentru a ajuta la deblocarea traficului rutier, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Dmitri Medvedev, premierul Rusiei, a aprobat transferul de avioane militare pe o insula disputata situata in apropierea Japoniei, pe fondul tensiunilor generate de instalarea unui sistem antibalistic american pe teritoriul nipon, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- O echipa de cercetatori din Japonia si Australia a dezvoltat un test de sange care detecteaza proteina toxica amiloid beta, considerata cauza declansarii bolii Alzheimer, informeaza Reuters joi.

- Compania japoneza Fujifilm urmeaza sa preia Xerox intr-o tranzactie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde si a scadea din costuri, relateaza Reuters. Achizitia a fost anuntata miercuri si vine in urma presiunilor puse pe compania Xerox de a gasi noi metode de crestere pe masura ce aceasta…

- Japonia nu va putea conta pe aportul vedetei Kei Nishikori in intalnirea cu Italia, din primul tur al competitiei de tenis pe echipe Cupa Davis, Grupa Mondiala, ce va avea loc de vineri pana duminica la Motioka. In absenta lui Nishikori, care se reface dupa o accidentare la incheietura…

- Mai multi oameni de stiinta a excavat dintr-o oaza aflata în desertul saharian fosilele unui dinozaur cu gât lung si patru picioare, de dimensiunea unui autobuz, care a trait în urma cu circa 80 de milioane de ani, o descoperire ce ofera informatii despre o perioada misterioasa din…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters. In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Coreea de Nord a livrat anul trecut carbune Rusiei, care ulterior l-a transferat catre Coreea de Sud si Japonia, dezvaluie Reuters, care citeaza trei surse din cadrul unor servicii de informatii din Europa.

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat joi autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres.ro.

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat joi autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, scrie agerpres.ro. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat joi dimineata cu…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, citata de Mediafax. La exercitiu au…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Tokyo se confrunta luni cu caderi abundente de zapada, din cauza carora postul public de televiziune nipon i-a indemnat pe locuitorii dependenti de munca din capitala Japoniei sa plece acasa mai devreme. De asemenea, zeci de curse aeriene si feroviare au fost anulate, in urma unei alerte a Agentiei…

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat, luni, descoperirea unui dinozaur inaripat, de marimea unei ciori, cu pene colorate provenind din nord-estul Chinei, care a trait in urma cu 161 de milioane de ani in Jurasic, relateaza Reuters. Cercetatorii au numit acest dinozaur Caihong, cuvantul…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectând-o însa dupa câteva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sâmbata în statul american Hawaii si într-un context…

- Dezvoltarea cooperarii cu Japonia va ramane un obiectiv constant al politicii externe a Romaniei, indiferent de formula politica a guvernarii de la Bucuresti, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, marti, la Palatul Victoria, informeaza agerpres.ro.Reacția Olguței Vasilescu dupa propunerea…

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectand-o insa dupa cateva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sambata in statul american Hawaii si intr-un context de alerta ridicata din cauza provocarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci…

- O nava chineza observata saptamana trecuta in apropierea insulelor Senkaku era un submarin ofensiv cu propulsie nucleara, a declarat luni ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, citat de Kyodo.Japonia a protestat joia trecuta fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin…

- O nava chineza observata saptamana trecuta in apropierea insulelor Senkaku era un submarin ofensiv cu propulsie nucleara, a declarat luni ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, citat de Kyodo. Japonia a protestat joia trecuta fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Premierul Nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo. Abe urmeaza sa viziteze Romania, Bulgaria, Serbia si cele trei state baltice. In conditiile in care Bulgaria a preluat…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Acordul din 2015 cu Japonia asupra femeilor din Coreea de Sud fortate sa lucreze în bordelurile militare japoneze din timpul razboiului nu a raspuns nevoilor victimelor, a declarat miercuri ministrul sud-coreean de externe, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.

- Politia australiana a anuntat ca incidentul de joi in care un barbat a intrat cu un vehicul in trecatori la Melbourne, ranind 19 persoane, nu este tratat drept un atac cu conotatie terorista, potrivit concluziilor preliminare, transmit agentiile Reuters si Kyodo. Politia a declarat ca…

- Guvernul japonez a aprobat marti desfasurarea viitoare in tara a dispozitivului terestru de interceptare a rachetelor Aegis Ashore cu baterii ale armatei americane, pentru a contracara mai bine un posibil atac cu rachete balistice din partea Coreii de Nord, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Este usor sa uitam ca, pana de curand, in secolul al XIX-lea, China si Japonia erau tari izolate si provinciale, orientate catre interior si primitive din punct de vedere tehnologic. In prezent, China si Japonia sunt cea de-a doua si cea de-a treia economie a lumii. Incercarea esuata a Japoniei…

- Taro Kono, ministrul de Externe al Japoniei, a declarat ca regimul nord-coreean nu este "nici pe de parte pregatit" sa-si abandoneze programele de inarmare nucleare si balistica, si nici nu este interesat de un dialog semnificativ, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- In contextul sancțiunilor drastice impuse Coreei de Nord, din ce in ce mai multe vase de pescuit cu trupuri neinsuflețite la bord ajung sa naufragieze pe coasta Japoniei. Pescarii recurg la contrabanda, acest lucru costandu-i uneori viata.