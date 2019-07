Mai multe sate din Grecia au fost evacuate din cauza incendiilor de vegetaţie Alte doua incendii de vegetatie au izbucnit in noaptea de joi spre vineri pe insula Evia din Grecia si au condus la evacuarea a patru sate, au anuntat autoritatile elene citate de agentia Petra, potrivit agerpres.ro. Cele mai recente incendii de vegetatie au izbucnit la cateva ore dupa ce un alt incendiu major a determinat mobilizarea a peste o suta de pompieri si evacuarea unui alt sat. Pompierii au reusit sa limiteze propagarea incendiului initial, care a mistuit suprafete impadurite si zone agricole, insa terenul accidentat si temperaturile ridicate au zadarnicit eforturile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

