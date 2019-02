Stiri pe aceeasi tema

- Vremea schimbatoare continua sa faca probleme in toata Europa. E cod roșu și portocaliu de vant, furtuni puternice și posibile precipitații sub forma de grindina. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia. De asemenea, alte regiuni se afla sub Cod portocaliu de vreme…

- Ninsorile si temperaturile scazute pun din nou stapanire pe toata tara, dupa cateva zile de vreme buna. La munte se va aseza un nou strat de zapada, in timp ce in restul teritoriului sunt asteptate ploi si lapovita.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Grecia ca serviciul de meteorologie local anunta în continuare ninsori, furtuni si rafale puternice de

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a prognozat, in continuare ninsori, furtuni si rafale puternice de vant pentru data de 09 ianuarie 2019. Zonele afectate de vremea nefavorabila…

- Zeci de zboruri au fost anulate sau au inregistrat intarzieri masive la aeroporturi din Austria si sudul Germaniei din cauza viscolului si ninsorii, iar mai multe sosele din Austria au fost inchise din cauza riscului producerii de avalanse. Serbia si Bulgaria sunt sub coduri portocalii si galbene de…

- Un avion care avea la bord 182 de pasageri si care trebuia sa ajunga pe aeroportul din Salonic (Grecia) a fost obligat, vineri seara, sa aterizeze la Timisoara, din cauza conditiilor ninsorilor puternice din tara de destinatie.

- Ninsorile si vantul puternic revin in forta in Europa. Grecia si Turcia se confrunta cu temperaturi scazute, iar in sudul Poloniei sunt atentionari de avalanse. Ministerul roman de Externe a emis un avertisment de calatorie pentru Bulgaria, unde este cod ...

- Fenomene meteo extreme intr-una dintre cele mai populare destinatii turistice pentru romani. Un ciclon format in Marea Egee va aduce furtuni cu lapovita, ninsoare, vant puternic si valuri violente in Grecia.