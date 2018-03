Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a declarat stare de urgenta duminica in valea Kosinj din centrul tarii dupa ce raul Lika s-a revarsat, blocand accesul rutier pentru circa 500 de persoane si lasand cateva sate fara electricitate, relateaza Reuters.

- Ministrul grec de Externe, implicat in negocieri cu Macedonia pe tema numelui acestei foste republici iugoslave, a primit o scrisoare de amenintare cu un glont in ea, a anuntat politia, citata de Reuters si news.ro.Nikos Kotzias a primit, in ultimele luni, si alte scrisori, dar si telefoane…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin patru morti si noua raniti, aseara, in urma prabusirii unui pod pietonal recent instalat in zona Universitatii Internationale din Florida, a declarat senatorul Bill Nelson din Florida, informeaza agentia Reuters,

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cantareata americana Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican privind drepturi de autor asupra piesei „We Can’t Stop”, iar el cere daune de 300 de milioane de dolari, scrie Reuters.

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a anuntat ca politia si serviciile de securitate vor face investigatii ca urmare a unor afirmatii privind implicarea statului rus intr-un anumit numar de decese in ultimii ani in Marea Britanie, potrivit unei scrisori publicate marti, relateaza agentia Reuters.…

- Grupul ceho-slovac de servicii financiare J&T Finance Group a avertizat luni ca nu va putea finaliza o tranzactie care ar da conglomeratului chinez CEFC o participatie mai mare la J&T Finance Group daca partea chineza nu va raspunde in mod satisfacator la informatiile aparute in presa privind problemele…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, s-a calificat, vineri, in finala turneului ATP de la Dubai pentru al doilea an consecutiv, dupa ce-a impus in fata cuplului Ivan Dodig (Croatia)/Rajeev Ram (SUA), scor 7-5, 6-3.

- Trupa de actori a Teatrului Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj va participa, in aceasta saptamana, la cea de-a IV-a ediție a Festivalului International de Teatru ,,Scena ca o strada”, care se desfașoara la Reșița. La aceasta ediție a festivalului participa trupe de teatru din Lugoj, București,…

- Povestea lui Ivan Pesici, marcatorul primului gol al lui Dinamo in meciul cu FCSB . Toate echipele pe la care a trecut au dat faliment! Evenimentul care i-a schimbat cariera. Pesici, 25 de ani, și-a inceput cariera de tineret in NK Oluja, clubul din satul natal Cista Velika. La 12 ani, a trecut la NK…

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Romanii ar putea sa cumpere in curand marijuana de la farmacie. Propunerea controversata ii aparține reputatului chirurg, Leon Danaila, senator al PNL. Consumul de marijuana in scop medicinal pentru diferite tipuri de cancer, HIV/SIDA si unele probleme neurologice este legalizat in Austria, Cehia, Danemarca,…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins aseara, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14). Spania a cucerit prima medalie de aur auropeana, dupa alte patru finale disputate, ...

- Compania feroviara Ferrovie dello Stato a anuntat intr-un comunicat ca un tren regional, operat de Trenord, a deraiat la gara Pioltello Limito, situata la aproximativ 40 de kilometri de Milano, fara sa ofere informatii despre eventuale victime. UPDATE: Intre trei si cinci persoane au murit joi, in urma…

- Ministrul britanic insarcinat cu Brexitul, David Davis, a estimat miercuri ca un acord cu UE privind o perioada de tranzitie dupa Brexit ar putea fi convenit 'pana la sfarsitul lunii martie', informeaza AFP si Reuters. Aceasta perioada de tranzitie, daca va fi stabilita, va incepe la data oficiala…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Macedoneanul Nikola Mitrevski, legitimat la HC Dobrogea Sud Constanta, este cel mai eficient portar de la Campionatul European, competitie care se disputa in aceasta perioada in Croatia. Potrivit statisticilor Federatiei Europene de Handbal la data de 22 ianuarie, Nikola Mitrevski ocupa locul intai…

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Austria intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana pentru ca a acordat Ungariei autorizatia pentru extinderea centralei atomo-electrice Paks, argumentand ca nu considera energia nucleara modalitate pentru contracararea incalzirii climei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Regele Abdullah al Iordaniei si-a exprimat, duminica, ingrijorarea fata de decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a precizat ca singura solutie a conflictului israeliano-palestinian ar fi coexistenta pasnica a doua state, relateaza site-ul Reuters.

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- 20LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. ACTUALIZARE 20 noiembrie, ora 4.00. Ana Bogdan și-a terminat parcursul la Australian Open. Ana Bogdan a fost oprita de Madison…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters. In cursul acestei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an.Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de…

- Jucatoarea romanca a fost eliminata in minimul de seturi de jucatoarea din Croatia, Petra Martic (locul 81 WTA), scor 6-4, 7-6 (3), in turul secund de la Australian Open, in urma unui joc modest.

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- Consecintele schimbarilor climatice constituie "un risc foarte ridicat" pentru prezervarea a 28 de castele importante si biserici din Scotia, potrivit unui raport al Institutului de Conservare a Patrimoniului Scotian (Historic Environment Scotland, HES), relateaza EFE. Expertii HES au evaluat peste…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters.

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca 'in niciun caz' statul francez 'nu va permite refacerea 'junglei' ' de la Calais, numele dat taberei cu 8.000 de migranti desfiintata in 2016 in orasul din nordul Frantei, si a cerut Marii Britanii sa ofere raspunsuri la solicitarile…

- BBC scrie ca "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni. Dupa ce partidul politic din care facea parte Mihai Tudose si-a retras sustinerea, prim ministrul social-democrat a afirmat ca demisioneaza "cu capul sus". "Dragnea mentine o strangere ferma atat asupra partidului aflat la guvernare,…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean…

- Un tanc petrolier al unei companii de stat iraniene s-a scufundat dupa ce timp de o saptamana a ars in urma coliziunii pe data de 6 ianuarie cu un cargobot in largul coastelor de est al Chinei, a anuntat presa chineza,precizand ca o cantitate mare de petrol s-a scurs in mare,potrivit Reuters online.

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Clubul de fotbal Dinamo a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca mijlocasul croat Ivan Pesic (25 de ani), care a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva, a semnat un contract valabil pana in 30 iunie 2020. "FC Dinamo Bucuresti si clubul croat HNK Hajduk…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 4.01.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 18, 25, 42.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in…

- Zece raniti, printre care si doua femei insarcinate, au necesitat spitalizare. Pentru aplanarea conflictului au fost desfasurati politisti si pompieri. Nu este deocamdata clar ce anume a declansat violentele.Taberele de refugiati de pe insulele elene din Marea Egee, principala poarta de…

- Fortele de politie din Serbia si Croatia au retinut, in cadrul unei operatiuni comune, 17 persoane suspectate ca au traficat zeci de migranti spre Uniunea Europeana, a informat miercuri Ministerul de Interne de la Belgrad, transmite Reuters. Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor…