Aceste prevederi au fost adaugate in Comisia Economica a Senatului, al carei presedinte este senatorul ALDE Daniel Zamfir, care l-a criticat in repetate randuri pe presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu, din cauza ca a refuzat sa sustina atacurile la adresa bancilor, conform G4Media.



Bogdan Chiritoiu este presedinte al Consiliului Concurentei din anul 2009, fiind la al doilea mandat, care se incheie in 2020.



Potrivit noilor modificari, viitorul presedinte al Consiliului Concurentei ar fi cel care numeste secretarul general si va decide singur demararea investigatiilor,…