- Mai multe planete care se afla in afara galaxiei noastre, Calea Lactee, au fost descoperite recent de o echipa de astrofizicieni de la Universitatea Oklahoma din Statele Unite, informeaza agenția Xinhua, preluata de Agerpres.

- Ar putea fi creat un vaccin impotriva cancerului? Un experiment recent, care a eliminat tumorile la soareci, aduce o raza de speranta: cercetatorii de la Universitatea Stanford din Statele Unite au descoperit ca injectarea unei combinatii de doua substante imuno-stimulatoare direct in tumorile solide…

- In urma studierii unei galaxii pitice din apropiere, astronomii au detectat molecule organice de dimensiuni mari. Descoperirea sugereaza ca bazele chimice ale vietii s-ar putea forma si in locuri mult mai primitive din galaxia noastra.

- Un fragment de craniu descoperit intr-o grota in Israel a fost datat recent de cercetatorii de la Universitatea Binghampton si de la Universitatea din Tel Aviv, in urma caruia s-a aflat ca fosila are o varsta de 177.000 - 194.000 ani.

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult mai devreme decat se credea anterior,…

- Un festival de film dedicat pisicilor se desfasoara in prezent la Istanbul, iubitorii de feline putandu-se familiariza cu atitudinea si atasamentul fata de acestea in diferite culturi ale lumii, noteaza Xinhua. Festivalul de film a debutat la 12 ianuarie la Muzeul Pera din Istanbul, sub…

- NASA a postat o imagine compusa din mai multe fotografii realizate de Telescopul Spatial Hubble in spectrul vizibil al luminii si in aproape infrarosu, care surpinde un amalgam de stele din inima galaxiei noastre, Calea Lactee.

- Numarul persoanelor diagnosticate cu gripa pe teritoriul Americii de Nord este în crestere, 15.572 de cazuri fiind confirmate în urma analizelor de laborator în Canada începând de sâmbata trecuta, a anuntat Agentia pentru sanatate publica din aceasta tara, citata…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat joi ca va pune capat in 2018 neintelegerilor cu Rusia privind frontiera comuna intre cele doua tari, a informat agentia de presa belarusa Telegragh, relateaza vineri Xinhua. In ianuarie 2017, Belarusul a anuntat anularea obligativitatii…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de asteroizi din Sistemul Solar timp…

- Bacteriile care se gasesc in atmosfera superioara a Terrei pot ajunge in spatiu datorita coliziunilor cu particulele de praf interplanetare, putand rezulta in transportarea vietii de la o planeta la alta.

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, a descoperit ca celulele adulte pot juca si ele, in anumite conditii, un rol esential in dezvoltarea tumorilor, informeaza Xinhua. Cercetatorii au descoperit ca celulele adulte sunt capabile sa revina la o stare…

- 2017 a fost un an al sfarșiturilor și al inceputurilor: misiunea navei spațiale Cassini a luat sfarșit dupa 13 ani, iar un obiect dintr-o alta galaxie ne-a vizitat Sistemul Solar. BBC rememoreaza unele dintre cele mai mari evenimente științifice ale anului care e pe cale sa se incheie. Mai multe planete…

- Prima imagine focalizata a Sagittarius A*, gaura neagra din centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, realizata de catre telescopul spatial in raze X NuSTAR (Nuclear Spectroscopic Telescope Array)Imagine: wikipedia.org Gaurile negre reprezinta un adevarat pericol pentru dezvoltarea si evolutia vietii…

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- Agentia spatiala americana (NASA) a descoperit in premiera opt planete care orbiteaza in jurul aceleiasi stele, o stea indepartata numita Kepler-90, aflata la o distanta de 2.545 de ani lumina de Pamant, in constelatia Dragonul, relateaza joi CNN si Xinhua. Este prima stea in jurul careia…

- O echipa de oameni de știința de la Washington University School of Medicine din St. Louis, Statele Unite, a identificat o noua modalitate pentru a preveni creșterea in volum a celulelor adipoase, un proces care duce la ingrașare și la apariția obezitații, informeaza Xinhua. Prin activarea unei cai…

- Exercițiile fizice pot schimba compoziția florei intestinale independent de alimentație, conform unui studiu efectuat la Universitatea din Illinois (UI), Statele Unite, citat luni de Xinhua. Oameni de știința de la UI au realizat doua studii, unul pe șoareci și al doilea pe subiecți umani, cele doua…

- Departamentul de Stat al SUA a transmis vineri un mesaj românilor cu ocazia Zilei Naționale a României. "În numele Guvernului Statelor Unite ale Amerciii, felicit poporul român cu ocazia celei de-a 99-a aniversari a crearii României moderne. Statele…

- Sa te nasti in Romania, sa traiesti in Statele Unite si sa trimiți roboti si nave in spatiu si pe Marte. Asta inseamna sa ”romanesti” oriunde ai fi si asta fac doi romani geniali, care lucreaza la NASA. Sunt doi ingineri de top pe care Agenţia Spaţială Americană i-a recrutat…

- Inspirați de puterea formelor pliabile obținute prin metoda origami, o echipa de cercetatori din Statele Unite a anunțat luni ca a reușit sa realizeze mușchi artificiali necostisitori ce pot conferi roboților capacitatea de a ridica pana la 1.000 de ori greutatea lor, informeaza Xinhua și AFP. …

- Facebook Inc va extinde si in alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfasurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare. Facebook a inceput testarea acestui software in Statele…

- „Fox News are o importanta mult mai mare in Statele Unite decat CNN. Insa, in afara SUA, CNN International este inca o sursa majora de stiri (false). Ei reprezinta foarte slab natiunea noastra in lume. Lumea din afara SUA nu vede adevarul din partea lor!", a scris Donald Trump pe Twitter. „Nu este treaba…

- Armele nucleare ale Phenianului nu vizeaza nicio tara, cu exceptia SUA, iar restul statelor nu trebuie sa se simta amenintate, a declarat, duminica, Ri Jong-hyok, adjunctul Adunarii Supreme Populare din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. „Realiteatea de astazi ne arata…

- China a respins joi un raport al Congresului SUA care ii acuza mass-media de stat de spionaj si propaganda, considerandu-l o pura "facatura", informeaza agentia Xinhua.Raportul, emis de Comisia privind relatiile economice si de securitate intre SUA si China din cadrul Congresului Statelor…

- Exporturile germane de armament catre state din afara Uniunii Europene si a Aliantei Nord-Atlantice au crescut substantial in 2017, scrie presa germana de marti, preluata de Xinhua. Potrivit raspunsului oficial al Ministerului Economiei la o interpelare parlamentara a partidului Die Linke (stanga…

- Astronomii au folosit efectele gravitatiei asupra luminii pentru a depista un obiect masiv care poate fi o planeta gigantica sau o stea esuata, chiar in centrul galaxiei Calea Lactee. Descoperirea nu este doar o curiozitate astronomica, ci si...

- Cele 60 de familii de romi din Romania care au inchiriat apartamente in orasul american California n-au platit chiriile sau utilitatile, au distrus locuintele si au fost dati afara, lasand datorii de 500.000 de dolari. Mai multi romi au fost dati in judecata in Statele Unite.

- Riscul de formare a cheagurilor de sange crește odata cu perioada de timp petrecuta in fața televizorului, chiar și daca persoanele respective efectueaza cantitatea recomandata de activitate fizica, informeaza luni Xinhua citand rezultatele unui studiu preliminar prezentat duminica in cadrul Sesiunii…

- Un cutremur a fost resimtit duminica seara pe o mare parte din teritoriul Irakului, inclusiv la Bagdad, transmit agentiile internationale de presa. Serviciul de monitorizare geologica din Statele Unite (USGS) a anuntat initial ca magnitudinea seismului a fost de 7,2, iar ulterior si-a revizuit estimarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- Populatia de ursi din specia panda urias care sunt crescuti in captivitate a ajuns la 520 de exemplare pe plan mondial, au anuntat reprezentantii Comitetul Chinez de Tehnologie a Reproducerii Ursilor Panda Urias, marti, cu ocazia conferintei anuale a acestei organizatii, informeaza Xinhua, transmite…

- O echipa de arheologi chinezi a descoperit recent, in orasul Xi'an nord-vestul tarii, trei bai de lux construite in urma cu 2.000 de ani, a anuntat luni departamentul local de patrimoniu, citat de Xinhua. Trei situri vechi, datand din timpul unor dinastii diferite, au fost descoperite de o echipa…

- Numarul total al cazurilor de boala renala cronica (BRC) cauzate anual de poluarea atmosferica a depașit 10 milioane, conform unui nou studiu realizat in Statele Unite, citat de AGEPRES si Xinhua.Citeste si: Sfecla rosie, leguma-minune care nu trebuie sa-ti lipseasca din meniu Oamenii…