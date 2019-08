Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din El Paso, Dee Margo, a declarat pentru CNN ca au fost retinuti trei suspecti. Mai multe persoane au fost ucise in atac, iar altele sunt spitalizate, a declarat sergentul de politie Enrique Castillo, precizand ca nu mai exista niciun risc iminent. Conform unor surse citate…

- Mai multe focuri de arma au fost auzite intr-o galerie comerciala din Texas, a transmis sambata politia din orasul El Paso, in sudul SUA, facand apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP. "Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista", a scris politia pe…

- Numeroase forte de ordine s-au grabit sa ajunga la un centru comercial din El Paso, Texas, sambata, dupa ce mai multe focuri de arma au fost auzite in zona. Politia a facut apel la populatie sa stea la distanta de locul incidentului, transmite CNN.

- Mai multe focuri de arma au fost auzite într-o galerie comerciala din Texas, a transmis sâmbata politia din orasul El Paso, în sudul SUA, facând apel la populatie sa se tina la distanta, relateaza AFP.

- Sase persoane, doi barbați, trei femei și un copil de 10 ani, au fost ucise aseara cu focuri de arma intr-o casa din Zagreb, capitala Croatiei. Singurul supraviețuitor este un bebeluș de șapte luni, care a scapat nevatamat. "Politia a fost alertata in jurul orei locale 21.30 (19.30 GMT) de catre localnicii…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat ca poliția lucreaza non-stop, dupa ce patru persoane au fost ucise intr-un interval de 28 de ore in capitala Marii Britanii, inclusiv o femeie insarcinata care a fost injunghiata, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Kelly Mary Fauvrelle, in varsta de 26…

- Un angajat municipal nemultumit a deschis focul vineri intr-o cladire a administratiei orasului balnear Virginia Beach de pe coasta de est americana, ucigand 11 persoane si ranind cel putin alte sase inainte...

- Un deputat regional si alte sase persoane au fost ucise intr-un incident armat produs marti in nord-estul Indiei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul Times of India.Atacul armat a avut loc in districtul Tirap, situat in statul indian Arunachal Pradesh.