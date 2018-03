Stiri pe aceeasi tema

- Numarul oamenilor strazii cazati in adaposturile special amenajate de autoritatile locale a crescut in ultimele zile, in urma ninsorilor si gerului, in unele orase din tara fiind nevoie de marirea capacitatii prin suplimentarea numarului saltelelor utilizate. *** PRAHOVA Zeci de persoane au fost cazate…

- Polițiștii din Valea Calugareasca, cu sprijinul colegilor specializați in investigarea criminalitații economice și ai judiciariștilor din cadrul I.J.P. Prahova, efectueaza 9 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de producerea, comercializarea si deținerea de alcool, in afara unui antrepozit…

- Doua persoane au fost lovite de masina, in aceasta dimineata, in jurul orei 7, in dreptul Portii 1 de la Brazi. Potrivit IJP Prahova, cele doua victime se aflau in traversare prin loc permis. Din fericire, cei doi au suferit leziuni minore, nefiind necesar transportul lor la spital.…

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Consilierul județean Rareș Enescu ar fi trimis primarilor PSD din Prahova un mesaj ca fiind venit din partea deputatului PSD Laura Moagher in care le solicita ca joi sa fie prezente cate cinci persoane in fața sediului DNA Ploiești. Moagher neaga insa ca ar fi știut despre demersul lui Enescu. Pana…

- Polițiștii din Prahova efectueaza 4 percheziții la persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o anexa. 4 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 13 februarie a.c., polițiștii din Boldești - Scaeni efectueaza 4 percheziții domiciliare in Lipanești, la locuințele unor…

- Politisitii efectueaza in aceasta dimineata 22 de perchezitii pe raza judetelor Dambovita, Prahova, Arges, Ilfov si Giurgiu. Sunt vizate persoane banuite de evaziune fiscala cu materiale reciclabile.

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, din cauza unui incendiu care a izbucnit duminica dimineata intr-o garsoniera. Proprietarul a fost dus la spital, cu arsuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din Prahova si cei de la Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane efectueaza cinci perchezitii, la aceasta ora, in Prahova si Ilfov, la persoane suspectate ca au sustras seifuri, case de bani si ATM-uri, de pe raza judetului respectiv, dar si din Brasov si Buzau Potrivit unor…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara a finalizat cercetarea accidentului de munca care a avut loc, in data de 5 octombrie, la mina Lupeni. Reamintim ca patru ortaci au fost prinși de o surpare in mina Lupeni. Din cele patru persoane, una a reusit sa se evacueze singura, una a murit pe loc, a…

- Cinci autospeciale de stingere actioneaza la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, dupa ce un scurtcircuit la un transformator electric a degajat fum la etajul 1 al unitatii sanitare.

- Raspunsul Poliției dupa moartea prematura a unui adolescent de 18 ani, rapus de etnobotanice, și dupa ce numai in ultima saptamina șapte tineri au ajuns drogați la spitalul din Buzau. Oamenii legii din județele Buzau, Galați și Prahova, sub coordonarea procurorilor DIICOT Buzau au reușit sa destructureze…

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost evacuate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit intr-un complex de locuinte din Resita. Pompierii din Resita au intervenit, in aceeasi noapte, la trei incendii de vegetatie uscata.

- Peste 34.000 de persoane evacuate in urma eruptiei celui mai activ vulcan din Filipine sunt lasate sa se intoarca la locuintele lor, in ciuda nivelului de alerta inca ridicat, informeaza DPA. Localnici sunt trimisi acasa ca parte din eforturilor de descongestionare a centrelor de evacuare…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza News.ro citand Reuters.

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce riurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sint in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Cel mai activ vulcan din Filipine, intrat in faza de eruptie in urma cu aproape doua saptamani, a determinat evacuarea a peste 74.000 de persoane, au anuntat joi cercetatorii din aceasta tara, citati de DPA. Vulcanul Mayon din provincia Albay, aflat la sud de Manila, la o distanta de 330…

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Incendiu de proporții intr-un bloc din municipiul Botoșani. Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar alte 32 de , dintre care și patru copii au fost evacuate. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre apartamente.

- Un incendiu a cuprins un imobil, al Primariei Ploiesti, situat pe strada Plaiesilor.Raluca Vasiloae purtatorul de cuvant al ISU Prahova a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca a luat foc acoperisul cladirii compusa din parter si un etaj.Pentru stingerea incendiului au fost trimise la interventie trei…

- O femeie a fost ranita usor, vineri dupa-amiaza, în urma exploziei la centrala termica pe gaze a unei pensiuni din Gura Diham, la Busteni, iar alte 10 persoane au fost evacuate, informeaza reprezentantii ISU Prahova. Explozia survenita la capacul centralei pe gaze nu a fost urmata de un incendiu,…

- Un numar de 35 de adulti si cinci copii din noua locuinte, din orasul Zarnesti, au fost evacuati miercuri seara dupa ce o cisterna care transporta 7 tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat intr-un gard de pe strada Mare din localitate, potrivit ISU Brasov, conform Agerpres."Probleme…

- A fost stare de alerta maxima in județul Gorj, unde un incendiu devastator a izbucnit la sediul Transgaz, din comuna Hurezani. O conducta s-a spart, iar martorii spun ca ar fi avut loc și o explozie puternica. La fața locului au intervenit zeci de salvatori, informeaza b1.

- Politisti de investigare a criminalitatii economice din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi…

- Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…

- California ramane victima capriciilor vremii. 13 oameni și-au pierdut viața in alunecari de teren. Asta, la numai o luna dupa ce statul american a fost afectat de cele mai intense incendii de padure din ultimele doua decenii.

- Preotul din Cincu, județul Brașov, și parohia acestuia au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA pentru obtinere ilegala de fonduri europene pentru o suprafata de teren de aproape 21 hectare, care apartine, de fapt, poligonului militar Cincu, si nu parohiei, asa cum a pretins preotul. Procurorii…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror. Insula-vulcan Kadovar din Papua Noua Guinee au fost considerata a fi inactiva pina pe 5 ianuarie cind a inceput sa erupa.…

- Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav in ultimele zile, ciclonul degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Gestionarea…

- S.C. Plopeni Industrial Parc S.A. ofera spre inchiriere urmatoarele spatii: - Obiectiv 13, in suprafata totala construita de 480 m2, si teren aferent in suprafata totala de 970 m2; - Obiectiv 14, in suprafata totala construita de 480 m2, si teren aferent in suprafata totala de 640 m2; - …

- Un accident neașteptat a avut loc pe aeroportul din Toronto. Un avion care era tractat s-a ciocnit cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze. In urma impactului a izbucnit un incendiu, iar pompierii au acționat imediat.

- 250 kg de articole pirotehnice au fost indisponibilizate vineri si doua persoane au fost conduse la audieri, in urma perchezitiilor efectuate in cursul diminetii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept, scrie AGERPRES. Potrivit…

- Un tanar de 22 de ani și-a pierdut viața și alte șase persoane au fost ranite in urma unui accident tragic petrecut joi, in jurul orei 22.30, pe DJ 101A, in localitatea prahoveana Cocoraștii Colț.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Ploiesti, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. S.T. Ploiesti au efectuat 28 pechezitii in judetul Prahova si in Bucuresti, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la audieri.La…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Statia Medgidia au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Radu Negru din Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea incendiul a pornit de la un…

- Alarma a fost data astazi la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, personalul a fost evacuat, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale ale pompierilor, cu apa și spuma, plus un echipaj SMURD. A fost vorba, din fericire, doar despre o simulare de incendiu, pentru a testa viteza…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP. "In total 26 de persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren care…

- O alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu 5 morti si 15 disparuti in sudul statului Chile, conform unui nou bilant dat sambata publicitatii de presedintele chilian Michelle Bachelet, informeaza AFP. Precipitatiile puternice au antrenat umflarea unui curs de apa si au provocat…

- Peste 6.000 de pompieri se lupta sa stinga un incendiu de vegetatie masiv in sudul statului american California, care se intindea, luni, pe o suprafata de 933 de kilometri patrati, si ameninta aproximativ 18.000 de proprietati, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Un lac de acumulare natural s-a format zilele acestea dupa o alunecare de teren, pe un rau din județul Buzau. Problema a aparut pe raul Slanic, in dreptul comunei Beceni. Autoritațile spun ca modificarea cursului apei nu amenința locuințe, ci doar cateva construcții ușoare. Dupa ce albia a fost blocata…

- Politistii din Prahova fac joi dimineata 52 de perchezitii in 7 judete si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor, 40 de persoane urmand sa fie duse la audieri. Prejudiciul in acest dosar este de 1,4 milioane de…

- Polițiștii bucureșteni pun in aplicare, joi, 21 de mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și in județul Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul publicitații, transporturilor și comerțului cu materiale de construcții și material lemnos, cu un prejudiciu estimat la…

- Polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat, miercuri, 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale.