Stiri pe aceeasi tema

- "Inca din 2012, prin Legea energiei electrice si gazelor naturale, Romania s-a angajat in implementarea contorizarii inteligente. Consultant pentru realizarea unei analize cost-beneficiu a fost A.T Kearney, iar studiul a relevat faptul ca implementarea poate fi profitabila numai in anumite scenarii…

- Senatorii au votat, in sedinta de miercuri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor, iar apoi la Senat, care este forul decizional. Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, interdictia poate consta in decaderea din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati deruleaza, in cursul anului 2018, actiuni de informare si constientizare a cetatenilor romani aflati in cautarea unui loc de munca in strainatate. ITM Galati anunta ca, la data de 5 martie 2018 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. nr. 232 din 29 noiembrie…

- Legea nr.186/2016, privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, a creat posibilitatea cetațenilor care nu indeplineau condițiile de vechime in munca potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și nu aveau calitatea…

- Legea nr. 156/2000 privind protecția cetațenilor care lucreaza in strainatate, a fost modificata și completata prin Legea nr.232/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 961/ 05.12.2017 intrata in vigoare la aceeași data. Pentru asigurarea unei informari cat mai bune in vederea protecției cetațenilor…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat luni, 12 martie, decretul Legii pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 din Codul Muncii, astfel ca Vinerea Mare este, oficial, zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. In aceste conditii, incepand de anul acesta, salariatii…

- In luna martie 2018, la nivelul municipiului Pitești, exista un numar de 81 de titulari care beneficiaza de venitul minim garantat, in baza Legii 416/2001, dintre care 22 persoane apte de munca presteaza activitați conform unei hotarari a Consiliului Local Pitești. Sunt declarate inapte persoanele care…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Senatorii din Comisia pentru munca, familie si protectie sociala au adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, in conditiile in care un beneficiar de ajutor social refuza un loc de munca acestuia…

- In luna martie 2018, la nivelul municipiului Pitești, exista un numar de 81 de titulari care beneficiaza de venitul minim garantat, in baza Legii 416/2001, dintre care 22 persoane apte de munca presteaza activitați ...

- Raportul a fost aprobat cu sapte voturi pentru si patru abtineri. Proiectul de lege a fost sustinut in fata senatorilor din comisie de deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu. Inițiativa a deputaților ALDE"Este o initiativa a colegilor din grupul ALDE care vizeaza cateva…

- Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare pe Facebook “prietenilor social-democrati“, afirmand ca excluderea sa din PSD este “doar un episod sinistru din filmul care prezinta un partid mare, dar care si-a pierdut busola, valorile si increderea in oameni“. "Faptul…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel, USR continua seria de initiative legislative care urmareste eliminarea unor drepturi speciale ale parlamentarilor, vazute de cetateni…

- Romanii care au realizat anul trecut caștiguri din tranzacții cu Bitcoin sau alte monede virtuale trebuie sa plateasca la Fisc impozit pe venit și contribuții sociale, chiar daca monedele digitale nu sunt reglementate oficial in țara noastra. Reamintim, Bitcoin a crescut anul trecut de la o mie de dolari…

- Un grup de parlamentari a inițiat un proiect legislativ care prevede ca venitul minim garantat sa poata fi cumulat din munca sezoniera și ajutorul social, niciuna dintre acestea sa nu o excluda pe cealalta. In prezent, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevede ca persoanele care beneficiaza…

- "Plata egala la munca egala" Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, într-o emisiune la Antena 3 ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, între care "plata egala la munca egala", mentionând ca acesta a fost motivul care a dus la scaderea salariilor…

- Propunere PNL: Cei care refuza un loc de munca raman fara ajutor social Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi…

- Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza un loc de munca.

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. In sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze, potrivit…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica legea astfel incat cine refuza sa munceasca sa nu mai poata primi ajutor social de la stat. Liberalul vrea sa schimbe articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.…

- Concret, parlamentarul vrea ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. Florin Roman sustine ca au fost situatii in care "mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit minim garantat se plimba cu masini de lux sau stau in conace". "In Romania,…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online pentru a modifica Legea privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. Roman sustine ca au fost situatii in care „mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit…

- Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. El sustine…

- HAI LA MUNCA… Primaria municipiului resedinta vrea sa-i puna serios la treaba pe cei care incaseaza venit minim garantat. Anul trecut, la Vaslui, au iesit la munca in baza legii 416 un numar de 75 de beneficiari, care au prestat 2667 de ore lunar, in general la curatenia orasului. Potrivit legii, venitul…

- Legea preventiei, publicata luni in Monitorul Oficial, cuprinde 70 de acte normative si mai multe prevederi pentru care prima amenda in cazul incalcarii acestora se anuleaza daca cei vizati corecteaza greselile. Printre acestea, in domeniul fiscal se numara nedepunerea unor declaratii fiscale, dar…

- Legea preventiei a intrat in vigoare din 17 ianuarie, insa lista cu contraventiile ce pot fi iertate la prima abatere a fost publicata abia luni, in Monitorul Oficial. Sunt 70 de situatii in care inspectorii de munca sau cei de la ANAF vor putea doar un avertisment, in acest context. Contraventiile…

- CCR a declarat neconstituționale mai multe articole din legile justitiei Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca mai multe dispozitii din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.…

- Noul program de guvernare: TVA scade, salariul minim si punctul de pensie cresc, familiile incurajate sa faca mai multi copii Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul…

- Presedintele Klaus Iohannis, a trimis joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Facilitatea de care pot beneficia salariatii este prevazuta de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. Conform acestui act normativ, cei care au in familie o persoana varstnica dependenta, de care au grija in mod curent, pot lucra cu jumatate de norma, insa bucurandu-se…

- Cuantumul ajutorului de deces acordat anul acesta de Casa Județeana de Pensii (CJP) Vrancea este de 4.162 lei, in cazul asiguratului sau pensionarului, și 2.081 lei in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. „In cazul decesului asiguratului sistemului…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, care reprezinta interesele a peste 165.000 de membri de sindicat, face apel la politicienii romani sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala din cauza neintelegerilor din interiorul PSD. „Romanii nu sunt obligati sa deconteze razboaiele politice…

- Absolventii care isi continua studiile NU mai primesc somaj De la 1 ianuarie 2018, au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Printre modificarile aduse de OUG 95/6 decembrie…

- Absolventii care isi continua studiile nu vor beneficia de indemnizatie de somaj Absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie de somaj, dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului. "Printre…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- COMUNICAT privind competentele psihologului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum si ale psihologului clinician in procesul de diagnosticare a unei tulburari mintale Colegiul Psihologilor din Romania, institutie infiintata si organizata prin Legea nr. 213/2004, avand ca atributie principala…

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili”. Formularul 600, reprezentand „Declaratia privind venitul…

- Un numar estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS), potrivit unei evaluari realizata la nivelul…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- In conformitate cu legislația in vigoare, acest lucru se obține la data la care se atinge varsta standard de pensionare și daca este efectuat cel puțin stagiul minim de cotizare. Citeste si Concediul si indemnizatia de crestere a copilului 2018. Cum se obtin si ce s-a schimbat anul acesta…

- Incepand cu 1 ianuarie a.c., au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Potrivit celor spuse de Daniela Brihoianu, purtatorul de cuvant al Agenției Județene…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…