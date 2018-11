Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa un accident chimic produs marti in sediul unei companii din sud-vestul Germaniei, informeaza publicatia Der Spiegel si site-ul T-online.de.Accidentul a avut loc marti dupa-amiaza la sediul unei firme din oraselul Sternenfels,…

- Protestatari din intreaga Germanie s-au strans, sambata, la Berlin pentru un marș impotriva rasismului, xenofobiei și extremei-drepte intr-unul dintre cele mai mari proteste din țara din ultimii ani, informeaza Hotnews, citand The Guardian. Asta, in contextul in care duminica peste 9,4 ...

- Pe masura ce numarul refugiatilor care au ajuns in Germania a scazut semnificativ dupa perioada de varf a crizei migrantilor din 2015-2016, numarul cazurilor de trafic de persoane a inregistrat de asemenea o scadere importanta, a anuntat luni Biroul Federal de Investigatii Criminale (BKA), relateaza…

- Un barbat a patruns cu masina intr-o cafenea din districtul Charlottenburg din Berlin, ranind cateva persoane, dar autoritatile afirma ca nu au indicii privind un act terorist, transmite agentia Reuters titrata de Agerpres. ‘Conform primelor date ale colegilor nostri de la fata locului, soferul are…

- 18 persoane au fost ranite sambata la Chemnitz, Germania, in timpul unor noi demonstrații a grupurilor de extrema-dreapta. Ministrul german de Externe, Heiko Maas, le-a spus duminica cetațenilor ca sunt prea leneși atunci cand vine vorba sa combata rasismul și sa lupte pentru democrație, scrie AP .

- Un imigrant sirian a fost batut de trei persoane care au strigat injurii rasiste in cursul unui incident care a avut loc in orasul Wismar, in contextul in care in Germania au avut loc mai multe demonstratii antiimigratie dupa ce un barbat german a fost injunghiat mortal, aparent, de doi azilanti.

- Mai multe persoane au fost ranite, luni, in urma ciocnirilor intre activisti de extrema-dreapta si contramanifestanti in orasul Chemnitz, fiind a doua zi de proteste dupa ce un cetatean german a fost injughiat mortal, doi imigranti fiind retinuti in legatura cu acest caz, informeaza postul BBC News.

- Germania ar putea adopta o politica mai relaxanta fata de imigranti cu scopul de a facilita accesul lucratorilor calificati din afara Uniunii Europene. Astfel, angajatorii nu vor mai da prioritate cetatenilor germani in defavoarea celor extracomunitari.