Mai multe persoane au fost rănite în Germania în urma unei tornade Douasprezece persoane au fost ranite vineri in timpul unui campionat de fotbal in vestul Germaniei, dupa ce au fost lovite de un pavilion de gradina care a fost ridicat in aer de o tornada, relateaza sambata dpa.



Tornada s-a produs in timpul unei furtuni puternice care a lovit vineri seara orasul Langenberg, in provincia Renania de Nord-Vestfalia, a declarat politia.



Mai multe persoane au fost prinse sub cortul unde se vindea bere. O persoana a suferit rani grave. Toate cele douasprezece victime au fost duse la spital. Vezi și: Noua tornada in Romania, in Calarași.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea Romaniei in spatiul Schengen, cu aeroporturile, ar putea fi anuntata dupa summitul din iunie de la Bruxelles, a declarat, joi seara, Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, la Digi24. „Facem parte din cea mai buna constelatie statala pe care am avut-o vreodata. Am fost egalii Frantei…

- Fermierii germani gasesc tot mai greu muncitori, dupa ce in Polonia au fost majorate alocațiile pentru copii, iar Romania inregistreaza creștere economica. ”Economia romaneasca se dezvolta pozitiv, exista mai multe locuri de munca și mulți nu mai vor sa lucreze ca sezonieri in Germania”, a declarat…

- 16 familii au ramas fara acoperis iar un autocar a fost rasturnat si tarat pe sosea de tornada care a lovit judetul Calarasi. Ar fi fost una dintre cele mai mmari din sud-estul Europei, spun specialistii

- Natura s-a dezlantuit marți dupa-masa in Romania! Un fenonem meteo extrem de periculos a avut loc in judetul Calarasi. Un vartej urias, care seamana cu o tornada, a fost filmat marti dupa-amiaza in localitatea Drajna, in timpul unei furtuni care a spulberat Baraganul. Un autocar cu 40 de oameni la bord…

- Un autocar cu 39 de persoane la bord s-a rasturnat marti din cauza vantului puternic in localitatea Brancoveni, judetul Calarasi. Potrivit ISU Calarasi, sapte persoane sunt ranite, dintre care una in stare grava. Raed Arafat, secretar de stat in MAI, a precizat la Romania TV ca a fost activat planul…

- "Libera circulatie a fortei de munca a adus mari beneficii economice. Lucratorii mobili contribuie la PIB-urile tarilor de origine si tarilor-gazda si, in cele mai multe cazuri, au un rol semnificativ in ceea ce priveste castigurile celor ramasi in tara de origine. Totusi mobilitatea muncitorilor…

- Cel putin 14 persoane au fost ranite in urma unei scurgeri de amoniac produse intr-un orasel din sud-estul Germaniei, anunta autoritatile, citate de publicatia Tageszeitung potrivit mediafax. Incidentul a avut loc miercuri la o fabrica situata in oraselul Straubing. Autoritatile au dispus…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un spital din orasul Duisburg, situat in vestul Germaniei, anunta autoritatile, citate de publicatia Der Westen, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit sambata la ora 6.30 (7.30,…