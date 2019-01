Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si aproximativ 23 au fost ranite vineri dupa ce un autobuz supraetajat a intrat intr-un adapost al unei statii de autobuz din capitala canadiana Ottawa in timpul orelor de varf, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters.

- Politia din Germania a retinut marti un barbat german sub suspiciunea ca a intrat cu masina intr-o multime de oameni in orasul Bottrop din nord-vestul tarii, ranind patru persoane, autoritatile fiind de parere ca foarte probabil a fost vorba de un atac xenofob, relateaza Reuters.

- Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite in violentele izbucnite duminica in timpul alegerilor legislative din Bangladesh, au afirmat un oficial guvernamental si politia, pe fondul acuzatiilor de represiune impotriva miilor de sustinatori ai opozitiei, relateaza Reuters si AFP,…

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters.

- Zeci de persoane au fost ranite, inclusiv din rândul forțelor de ordine, în cadrul manifestațiilor de protest ale Vestelor Galbene de sâmbata de la Paris. Așa cum a fost anunțat, în toata Franța la proteste participa peste 30 de mii de oameni, inclusiv circa opt mii…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unei degajari de abur la o centrala nucleara din orasul Lancashire din nordul Marii Britanii, dar autoritatile au anuntat ca nu exista niciun risc de repetare a incidentului, relateaza Reuters.

- Cel puțin 10 persoane au murit și alte zeci au fost ranite miercuri, dupa o explozie intr-un colegiu din orașul Kerci, situat in estul Peninsulei Crimeea, scrie o agenție rusa de știri, citata de Reuters.