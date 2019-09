Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane implicate in incidentul armat de ieri, de la Mangalia, barbatul impuscat in gamba si cel care a venit singur la UPU, au parasit spitalul, fara aviz.Va reamintim ca, in cursul zilei de ieri, in jurul orei 12:30, Politia a fost sesizata de faptul ca doua persoane ar fi fost impuscate…

- Doi copii si doi adulti au fost raniti marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe DN14, in afara localitatii Copsa Mica, unde soferul unei masini s-a rasturnat in afara soselei, a anuntat Politia.

- Principalul suspect in atacul armat comis sambata la o moschee din Norvegia ar fi fost inspirat de recentele incidente similare care au avut loc in Noua Zeelanda și Statele Unite, sugereaza o postare online a acestuia, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Intr-un mesaj postat pe o rețea…

- Principalul suspect în atacul armat comis sâmbata la o moschee din Norvegia ar fi fost inspirat de recentele incidente similare care au avut loc în Noua Zeelanda și Statele Unite, sugereaza o postare online a acestuia, relateaza Mediafax citând The Guardian. Într-un…

- Aproximativ 50.000 de oameni au ieșit sambata in strada, la Moscova și Sankt Petersburg, pentru a protesta fata de violenta exercitata de politie asupra demonstratarilor si pentru a cere alegeri libere si corecte, potrivit The Guardian. Oamenii au ieșit in strada pentru al patrulea weekend la rand,…

- 40 de persoane au fost implicate marți intr-un accident in localitatea Comloșu Mare din județul Timiș. Un autocar cu 30 de pasageri la bord, un microbuz și o mașina s-au ciocnit violent. In urma impactului, cinci oameni din mașina și din microbuz au fost transportați la spitalul din Jimbolia pentru…

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…

- Un autocar care transporta 40 de persoane s-a rasturnat brusc, lovind mai multe masini, duminica seara in sud-estul Braziliei, accidentul soldandu-se cu moartea a cel putin 17 oameni, transmite AFP, citand pompieri si presa locala, informeaza Agerpres.Citește și: Arborele care simbolizeaza…