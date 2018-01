Stiri pe aceeasi tema

- "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru…

- Fostul ministru al justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei. ”Prima…

- Societatea civila ii cere lui Iohannis sa nu lase Romania sa devina "un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale” Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le…

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de…

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Atributiile presedintelui Republicii Moldov, Igor Dodon, privind numirea noilor ministri au fost suspendate marti de catre Curtea Constitutionala, relateaza deschide.md . Acestea vor reveni presedintelui Parlamentului Andrian Candu sau prim-mininstrului Pavel Filip, potrivit deciziei de astazi a Curtii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, duminica, pe Facebook, ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat atasamentul fata de valorile democratiei, afirmand ca in fata noilor provocari „lectiile trecutului” ne dau incredere ca impreuna ...

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta modificarilor legilor justitiei propuse de parlamentarii social-democrati. Asociatia critica modificarile propuse de coalitia PSD-ALDE si adoptate recent de Parlament. Copresedintele…

- Mesajul președintelui Iohannis, de Craciun: Sarbatoarea nașterii Domnului este un bun indemn la compasiune și solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru, a transmis șeful statului, intr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook. Președintele le-a mai urat romanilor sa se bucure de aceste…

- "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele ! Domnul Calin Anton Constantin Popescu Tariceanu ataca nici mai mult nici mai putin folosirea institutiilor statului in lupta politica, in timpul mandatului meu. Gresit ! Eu nu am folosit niciodata institutiile statului in lupta…

- Guvernul este deschis spre comunicare, afirma premierul Mihai Tudose, precizând ca o societate democratica si prospera nu poate exista fara presa. "Vreau sa multumesc ziaristilor acreditati la Guvern. Sunt sigur ca vom avea în continuare o colaborare foarte buna. Guvernul României…

- Aseara, dupa incheierea ceremonialului militar si religios prilejuit de funerariile MS Regele Mihai I al Romaniei, presedintele Klaus Iohannis, a postat, pe pagina sa oficiala de Facebook, un mseaj emotionant: "Cu profund regret, am condus astazi pe ultimul drum un veritabil om de stat, Regele Mihai…

- Managerul Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, Vasile Rimbu, solicita sprijin prefectului de Suceava, Mirela Adomnicai, si presedintelui Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, in vederea elaborarii unui proiect de hotarare de guvern, prin care cladirea in ...

- Fostul presedinte, Traian Basescu se implica in scandalul de la nivelul Puterii. Seful statului, Klaus Iohannis e intr-un conflict deschis cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. De multe ori, mai multi oameni importanti din PSD si ALDE, precum Liviu Plesoianu, au cerut vehement suspendarea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat pe pagina sa de Facebook, într-un mesaj în limba româna, ca i-a trimis președinteleui Klaus Iohannis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României.

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza romanilor „La multi ani” de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”.

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj video pe pagina sa de Facebook cu ocazia Zilei Naționale. "Romania trebuie condusa de politicieni responsabili și integri.", a declarat președintele țarii."Dragi romani, astazi este Ziua noastra naționala, zi in care cu toții, oriunde ne-am afla, ne sarbatorim…

- O discuție cu specialiștii din domeniu arata ca inventivitatea unora nu are margini cand vine vorba despre glume proaste. Apelurile la 112 facute fara motiv se traduc in intervenții care, financiar vorbind, sunt foarte costisitoare, dar, mai grav, aceste apeluri pot costa viețile unor oameni care…

- PSD reacționeaza, intr-un comunicat oficial, la scrisoarea Departamentului de Stat al SUA, prin care se solicita Parlamentului sa stopeze legile justiției. PSD susține ca este vorba despre o dezinformare și solicita argumente din partea SUA prin care sa se indice cum este afectata independența justiției.”Romania…

- Procurorii sefi de la Parchetul General, DNA si DIICOT vor fi numiti, in continuare, de presedintele Romaniei. Seful statului ramane insa doar un factor decorativ in numirea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru ca nu mai poate respinge propunerile care vin

- Prezent la dezbaterea ”Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor SMART pentru Ploiești”, primarul localitatii Mizil a profitat de ocazie pentru a-i adresa Presedintelui o intrebare-cheie „Ce o sa ne facem noi, ceilalți, primarii orașelor mici? 40% din investițiile la nivel…

- Aflat la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, organizat la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a vorbit si despre invitatia controversata primita din partea presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Întrebat de jurnalisti daca va onora invitatia, seful statului nu a vrut…

- Liviu Dragnea a lansat un nou atac violent la adresa președintelui Klaus Iohannis. Asta, dupa ce șeful statului i-a cerut, din nou, demisia președintelui Camerei Deputaților.”Nu e prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Pune sistemul pe mine. Lucreaza foarte bine coordonat,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, neaga faptul ca la nivelul coaliției de guvernare s-ar fi purtat discuții despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a negat ca suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis ar fi pe agenda…

- Acuzatii fara precedent la adresa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, despre care un politician cu notorietate a precizat ca este manipulat de „Statul paralel” in numele unor interese obscure, care ar fi puse inaintea interesului national. Vorbim despre Gelu Visan, care sustine intr-o ampla postare…

- „S-a votat in aceasta dupa-masa, la ora 18, sa-i propunem presedintelui Romaniei ridicarea decoratiei domnului Kelemen Hunor. Am fost 6 persoane din 7, cate are Consiliul. N-a putut fi prezent domnul academician Ionel Haiduc de la Cluj, din motive medicale. Din cei sase membri, 5 au votat „pentru”…

- Un nou protest se anunta in Piata Victoriei, la doar cateva ore dupa incheierea celui desfasurat chiar in timpul sedintei de Guvern in care Executivul a adoptat controversatele masuri fiscale. Protestul de miercuri seara va incepe la ora 19:00 si se numeste "In strada azi! Guvernul a adoptat…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a rabufnit dupa ce lideri ai opoziției au participat duminica seara la protestul „Marș-Nu vrem sa fim o nație de hoți”. „Un marș politic susținut inclusiv prin prezența de oameni politici”, susține Pleșoianu, intr-o postare pe Facebook, care lanseaza un atac fara precedent…

- Autoritatile au retinut cateva sute de persoane pe strazile moscovite, desi niciuna dintre acestea nu avea asupra sa postere, nici nu scanda sloganuri, de teama unor proteste anti-guvernamentale in weekendul ce marca Ziua Unitatii. Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anuntat…

- Deputatul PSD Florin Iordache a respins, joi, toate criticile aduse de președintele Klaus Iohannis referitoare la modificarea legilor justiției, subliniind ca propunerile imbunatațesc legislația in domeniu și sunt promovate printr-o procedura parlamentara normala. "Nu știu ce…

- Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, a sustinut, luni, ca prezenta fostului ministru al Apararii, Gabriel Oprea, la intalnirile „semioficiale” desfasurate in sediile SRI era de notorietate, intalniri la care participau si magistrati sau politicieni. „Au existat foarte multe astfel de intalniri.…

- Cartel Alfa cere demiterea ministrului Muncii și solicita președintelui Klaus Iohannis medierea conflictului dintre partnerii sociali și Guvern. „Avem un ministru al Muncii cinic care nu este preocupat de piața muncii, care nu ințelege legislația și nici rolul și semnificația poziției publice pe care…

- Sindicalistii transmit, prin intermediul unui comunicat de presa remis miercuri seara MEDIAFAX, ca ministrul actual al Muncii nu este preocupat de piata muncii, nu intelege legislatia si nici rolul si semnificatia pozitiei publice pe care o ocupa. "Masurile pe care le promoveaza acum, prin…

- Presedintele Igor Dodon considera drept inadmisibile si nelegitime incercarile de a legifera limba romana ca limba oficiala a Republicii Moldova si propune organizarea unui referendum in acest sens, potrivit unui comunicat de presa al presedintiei de la Chisinau. Seful statului a amintit ca…

- Cei trei mineri au fost adusi, luni dupa-amiaza, in Capitala, cu un elicopter, doi dintre ei fiind transportati la Spitalul de Arsi si unul la Spitalul „Bagdasar Arseni”. „Toti cei trei mineri sunt stabili. Cei de la Arsi au fost toaletati si intubati. Una dintre victime are arsuri pe 40%…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a anuntat, luni, ca i-a transmis o invitatie oficiala lui Klaus Iohannis pentru a efectua o vizita la Chisinau, iar liderul moldovean a precizat ca relatiile dintre cele doua state sunt fundamentale pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia.info. Presedintele…

- Presedintele moldovean a avut, luni, o intrevedere cu Daniel Ionita, ambasadorul Romaniei la Chisinau. In cadrul acestei intalniri, Dodon i-a inmanat o scrisoare ambasadorului roman adresata presedintelui Klaus Iohannis. ”Un temei important pentru intalnirea de astazi a fost dorinta mea…

- Președintele României, Klaus Iohannis, și-a schimbat fotografia de coperta a porfilului sau de Facebook cu o ilustrație în care sunt scrise numele fiecarei victime din clubul Colectiv.

- Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, incarcerat la penitenciarul Rahova, unde ispașește o pedeapsa de cinci ani inchisoare pentru abuz serviciu, privind subfinanțarea Centrului Militar Zonal, ii scrie președintelui Klaus Iohannis, avertizandu-l ca și el poate fi cercetat pentru…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, se afla in Israel, unde i-a inmanat doctorului Tvika Herman Bercovici, nascut la Targu Lapuș, medicul personal și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai premierului Netanyahu, Ordinul "Pentru merit" in rang de ofiter, acordat de președintele Klaus Iohannis.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, explica, prin intermediul unui comunicat de presa, ca nu va participa la ceremonia de depunere a juramantului noilor ministri de la Palatul Cotroceni deoarece considera ca seful statului nu mai recunoaste principiul prezumtiei de nevinovatie si il acuza…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi figurand Cooperarea structurata permanenta - PESCO si implicatiile pentru Romania, informeaza Agerpres. "Avand in vedere importanta acestui subiect…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, vineri, la finalul ședinței Comitetului Național Executiv al PSD, ca ii va prezenta luni președintelui Klaus Iohannis noile propuneri de miniștri: Paul Stanescu la Ministerul Dezvoltarii, Felix Stroe la Ministerul Transporturilor și Marius Nica la Fonduri Europene.…

- Liderul PSD, a declarat vineri, dupa sedinta conducerii PSD, ca nu mai vrea sa mearga la Palatul Cotroceni pana dupa alegerile prezidentiale, pentru ca nu mai are incredere in presedintele Klaus Iohannis.

- Reteaua sociala Facebook a determinat victoria actualului presedinte al SUA, Donald Trump, la alegerile din 2016, in timp ce Twitter i-a servit pentru a vorbi cu oamenii, a apreciat duminica Brad Parscale, fostul director de campanie pentru tehnologii digitale al lui Trump intr-un interviu pentru…