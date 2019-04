Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de Guvern s a incheiat. Nu a fost adoptata nicio ordonanta de urgenta privind modificarea Codurilor penale. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, citat de Digi24.roNu a fost citita o astfel de ordonanta nici in prima lectura. De altfel, o un astfel de proiect…

- Reprezentantii societatii civile - organizatii neguvernamentale si comunitati civice - solicita Guvernului sa renunte la ordonantele de urgenta privind modificarea Codurilor penale. "Solicitam Guvernului Romaniei sa renunte la ordonantele de urgenta privind modificarea Codurilor penale.…

- Printre cei care ar fi avantajati de modificarea codurilor penale se numara Liviu Dragnea. Condamnat în prima instanta la trei ani si jumatate de închisoare, Dragnea ar putea scapa de dosar pentru ca fapta de instigare la abuz în serviciu s-ar

- PLUS depune, joi, un denunt impotriva Ministerului Justitiei si a ministrului Tudorel Toader pentru fals in declaratii si obstructionarea instantei in legatura cu modificarea Codurilor penale. "In urma cu cateva saptamani, cand deja circula in media si in spatiul public zvonul ca Ministerul…

- Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei in Romania, a avut joi o intrevedere cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul careia si-a exprimat ingrijorarile cu privire la modificarea Codurilor penale prin ordonante de urgenta. "Aceasta intalnire face parte dintr-un dialog obisnuit pe care l-am…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, marti, la Palatul Cotroceni, de la ora 15.00, cu reprezentanti ai societatii civile, pe tema referendumului pentru justitie. Seful statului a anuntat ca este aproape hotarat sa cheme romanii la vot, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare din 26 mai. Mai…

- Ministrul Justiției a transmis catre CSM proiectul OUG pentru modificarea codurilor penale, precum si un proiect privind completurile de 5 judecatori ale ICCJ.1. Contestația in anulare pentru motivul prevazut de art 426 lit. d) teza I CPP impotriva hotararilor judecatorești definitive pronunțate…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, sugereaza ca nu se poate vorbi de o intarziere din partea Ministerului Justiției in ceea ce privește modificarea codurilor penale, precizand, pe Facebook, ca a prezentat Guvernului in iulie și noiembrie 2017 proiectele de legi."Doua precizari:1. In iulie 2017, ...