Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ONG-uri se deliminteaza de reprezentantii societatii civile in CSM.ActiveWatch, VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie, CeRe - Centrul de Resurse pentru Participare Publica, ECPI-Centrul Euroregional pentru Initiative Publice, Accept, Miliția Spirituala, Asociația CIVICA,…

- Asociatia „Initiativa pentru Justitie“ a cerut sectiei de procurori a CSM apararea reputatiei profesionale in urma declaratiilor de marti, 26 februarie, facute de deputatul Eugen Nicolicea.

- Solicitarea Tribunalului Olt privind obligativitatea respectarii MCV de catre Romania a ajuns deja la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. CJUE a inregistrat solicitarea trimisa de Tribunalul Olt, iar acum magistratii europeni trebuie sa stabileasca ce caracter are MCV."Dosarul "C-83/19"-…

- Anul 2018 a adus modificari in ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal. Astfel, cei care au de a face cu datele cu caracter personal trebuie sa urmeze cursuri de instruire și sa obțina o certificare in acest sens. Printre instituțiile care au venit in sprijinul companiilor se numara…

- De asemenea, in ultimele luni au fost inregistrate mai multe infracțiuni cu violența savarșite de infractori eliberați din penitenciare pe baza prevederilor Legii recursului compensatoriu, e lege promovata și votata in 2017 de coaliția PSD – ALDE. Apelul VedemJust: ALERTA! Romania a devenit o țara…

- Organizațiile neguvernamentale, pentru a continua sa primeasca finanțare, vor trebui sa fie inscrie in Registrul entitaților/unitaților de cult la Fisc. Aceasta schimbare a legislației a fost acceptata de Ministerul Finanțelor și face parte din modificarile Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 25/2018.…

- Asociația pentru Democrație, Educație, Respect (ADER) organizeaza joi 13 decembrie, de la ora 15,00, la Biblioteca Județeana „Christian Tell”, din Targu Jiu, prezentarea carții istoricului Gabriel Sarcina, Marturii despre Județul Gorj in primul razboi mondial. Documente (1916-1919). Este vorba de ...