Mai multe orase germane au interzis circulatia masinilor diesel Euro 4 anul acesta. La jumatatea anului ar putea muta interdictia la Euro 5

- Guvernul Germaniei va reduce la jumatate estimarea privind avansul celei mai mari economii europene in 2019, reflectand incetinirea din ce in ce mai accentuata din industrie, a declarat vineri o sursa guvernamentala pentru Reuters. Săptămâna viitoare, Executivul de la Berlin ar urma…

- Autoritatile germane nu se joaca si au decis ca in Stuttgart, orasul care gazduieste producatori auto celebri ca Mercedes-Benz si Porsche, sa se sa interzica, incepand cu 1 aprilie, vehiculele diesel care nu indeplinesc standardul Euro 5 sau Euro 6. Norma Euro 5 a fost introdusa in anul 2009, deci masinile…

- Zeci de mii de persoane au protestat la sfarsitul saptamanii in mai multe orase din Germania impotriva reformelor de la nivel european in ceea ce priveste protejarea drepturilor de autor in mediul online, acuzand ca acestea ar putea duce la cenzura, potrivit AFP. Agentiile straine relateaza ca cea mai…

- Peste 1.500 de zboruri au avut intarzieri cuprinse intre 45 si 180 de minute, in primele doua luni ale sezonului de iarna, dintre acestea 1.173 fiind curse internationale cu plecare din si inspre Romania, arata datele publicate de Flight Refund. Totodată, în decembrie 2018 şi ianuarie…

- Doar 1% dintre romani cunosc faptul ca pot primi compensații pentru zborurile intarziate, anulate sau pentru refuzul la imbarcare. Conform unei Directive Europene din 2004 care are efecte la nivelul Uniunii Europene, Regulamentul CE 261/2004, pasagerii pot cere despagubiri atat pentru zboruri care au…

- Orasul german Hamburg a devenit primul oras din Europa care a interzis masinile Diesel pentru a reduce poluarea. Circulatia acestor vehicule este interzisa incepand cu 31 mai, pe strazile principale din centrul orasului.