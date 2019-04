Mai multe ONG-uri si asociatii civice solicita Guvernului sa nu adopte OUG privind referendumul din 26 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea Ordonantei de Urgenta care modifica acte normative in materie electorala cu o luna inaintea referendumului din 26 mai nu respecta recomandarile Comisiei de la Venetia și ar afecta categoric drepturile electorale, prin creșterea semnificativa a cvorumului de prezența, spun ...

- Prim-vicepresedintele Frans Timmermans a declarat, miercuri, faptul ca a avertizat Guvernul Romaniei ca nu este in regula sa aiba vreo initiativa in ceea ce priveste imunitatea „demnitarilor de rang inalt” si faptul ca Bruxelles va reactiona imediat prin masuri dure, in caz contrar.

- Cei opt inculpati urmeaza sa fie judecati joi dupa-amiaza, in regim de urgenta, cu privire la o ”participare la o grupare formata in vederea comiterii unor violente”. Un minor urma sa fie prezentat in fata unui judecator pentru copii, a precizat parchetul. Faptele care le sunt reprosate au…

- Membrii Camerei Comunelor au respins un amendament (amendamentul A) care solicita guvernului britanic sa adopte planurile opozitiei privind Brexitul, intre care o uniune vamala permanenta cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Camera Comunelor va mai supune la vot miercuri seara alte patru amendamente…

- Protestul asociatiilor civice care militeaza pentru Autostrada Iasi – Targu Mures, programat pentru vineri in fata Guvernului, nu a fost autorizat de Primaria Capitalei. Organizatorii anunta ca oamenii se vor aduna, totusi, in Piata Victoriei.Catalin Urtoi, reprezentant al Asociatiei "Impreuna…

- Guvernul ar urma sa adopte vineri proiectul de buget pe 2019 Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta bugetul în sedinta de vineri si ca pâna atunci vor fi lamurite si problemele care îi nemultumesc pe primari. De altfel, miercuri a avut loc o noua…

- Asociatiile civice care militeaza pentru autostrada A8 Iasi - Targu Mures sustin ca lipsa alocarilor bugetare pentru acest proiect arata o actiune "inconstienta si umilitoare" a Guvernului si ca pot fi generate grave dezechilibre sociale, potrivit news.ro.Citește și: Intalnire Firea - Stanescu…