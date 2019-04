Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de persoane au venit vineri la Bursa Generala a Locurilor de Munca, unde au gasit peste 44.600 de oferte, iar 911 persoane au fost angajate pe loc, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), organizatorul evenimentului. Potrivit unui comunicat al institutiei,…

- Peste 32.000 de locuri de munca sunt oferite la Bursa Generala a Locurilor de Munca, organizata vineri de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Bursa se desfasoara in 82 de locatii din toata tara, iar cele mai multe locuri de munca sunt disponibile in Bucuresti, Constanta, Bihor, Ilfov,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza maine, 12 aprilie 2019, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Pentru acest eveniment, ce se va desfasura in 82 de locatii din toata tara, au fost contactati 27.100 agenti economici. Pana la data de 09 aprilie 2019, si-au anuntat participarea…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj organizeaza vineri, 12 aprilie, Bursa generala a locurilor de munca. Evenimentul are loc la Cercul Militar (Casa Armatei) incepand cu ora 9.00. Potrivit organizatorilor, pana in prezent, la Bursa Generala a Locurilor de Munca au confirmat…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a anuntat graficul de desfasurare a burselor locurilor de munca ce se vor desfasura la nivel national in acest an. Astfel, in data de 12 aprilie 2019, va fi organizata la nivel national „Bursa Generala a Locurilor de Munca”, al carei obiectiv principal…

- Numarul persoanelor inscrise in programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, a fost…

- Aproape 283.000 de persoane au fost angajate in anul 2018 prin intermediul unitaților județene ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), iar agenția din Timiș este in top. Un clasament al județelor cu cele mai multe persoane angajate arata ca București ocupa primul loc (21.229),…