Mai multe nereguli descoperite la piscinele din Buzău Piscinele din judetul Buzau reprezinta inca un pericol pentru clientii care le frecventeaza. O demonstreaza numarul mare de amenzi aplicate de inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorului. Inspectorii OPC au descoperit in timpul controalelor ca unele dintre aceste locuri de agrement incalcau serios prevederile legale. Cele mai mari nereguli, pentru care a fost aplicata si cea mai mare amenda, au fost la cea mai veche piscina cu apa sarata din statiunea Sarata Monteoru. In continuare, inspectorii OPC vor controla comertul cu rechizite si ghiozdane, specific acestei perioade. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

