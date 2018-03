Stiri pe aceeasi tema

- Nave militare turcesti vor vizita portul Constanta de vineri pana luni, acestea fiind deschise pentru public sambata, informeaza un comunicat al Ambasadei Turciei la Bucuresti transmis. Potrivit sursei...

- Suedezii de la Ikea ar fi cerut din partea primariei din Dumbravița aprobarea realizarii unui sens giratoriu care sa permita accesul spre un viitor magazin operat sub aceasta sigla. Zona in care ar urma sa fie amplasat noul magazin de mobila și amenajari interioare este in comuna periurbana…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania reste de 11.569, din care 45 de decese. La ultima raportare, CNSCBT anuntase 41 de decese si un caz in investigare. Potrivit datelor…

- 107 decese din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat ca doua femei și un barbat și-au pierdut viața din cauza virusului gripal, in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 107 decese. O femeie, in varsta de 68 de ani, din județul Bihor,…

- Un grup format de 15 elevi de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Oradea, ce au in comun pasiunea pentru tehnologie, știința, inginerie și matematica, dar și pregatirea constanta din domeniul informaticii, și-au reunit puterile in vederea constituirii unei echipe – sugestiv numita…

- Cristina Șoloc a avut dintotdeauna o silueta de invidiat, pe care a reușit sa și-o pastreze ”intacta”. Secretul este ca vedeta TVR mananca orice, insa niciodata in cantitați mari, ea ridicandu-se de la masa inainte de a se instala senzația de sațietate. Cristina Șoloc a facut senzație cu silueta ei…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Circulația este inchisa pe Autostrada A2 si pe patru drumuri nationale Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Mai multe tronsoane de drumuri au fost închise în aceasta dupa-amiaza din cauza ploii înghetate care cade de câteva ore în sudul si sud - estul României si a…

- Cei care iși planifica ieșiri pe litoralul romanesc se pot bucura acum de un tren privat, care face curse nu numai București – Constanța și retur. Pentru o calatorie din Capitala la malul marii vei scoate din buzunare doar 40 de lei. Trenul operat de compania privata parcurge distanta pana la mare in…

- Aglomeratie mare in trenul IR 1580 Constanta ndash; Bucuresti, care a plecat la ora 13.00 spre capitala. La fel este si trenul IR 1582 care a plecat la ora 14.00 spre Bucuresti. Biletele s au epuizat de vineri, de aceea au fost vandute si bilete fara loc. Reprezentantii CFR Calatori spun ca este weekend…

- Turcii dau navala in Cluj pe calea aerului. Ce condiții vor oferi la Istanbul VIDEO Unul dintre liderii aerieni ai globului, Turkish Airlines, vrea sa iși aduca avioanele de mare capacitate la Cluj, dupa introducerea zborurilor de linie spre Turcia. Negocierile sunt in curs de derulare, confom informațiilor…

- Bilanțul morților cauzate de gripa a ajuns la 69, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunțând, joi, un alt deces din cauza virusului.Victima este o femeie de 76 de ani din judetul Cluj, confirmata cu virus gripal tip B, iar aceasta suferea si de alte probleme de…

- Zeci de oameni mor anual in Romania din cauza complicațiilor severe ale gripei. In acest sezon, pana la sfarșitul lunii februarie au murit 69 de oameni din cauza gripei, de aproape trei ori mai mulți decat in tot sezonul 2016-2017. Specialiștii cerceteaza in fiecare an evoluția cazurilor de gripa din…

- Cum va fi vremea in București, pe 28 februarie și 1 martie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru intervalul 28 februarie, ora 08.00 – 1 martie, aceeași ora, in țara și in Capitala. IN TARA: Valul de frig va persista, vremea menținandu-se geroasa dimineața și noaptea,…

- Abrogarea pensiilor speciale, aviz negativ in Comisia de Munca din Senat. Nici in Opoziție nu a fost consens, astfel ca PNL și PMP s-au abținut la propunerea colegilor din USR. ”Inițiativa USR pentru abrogarea pensiilor speciale a primit aviz negativ in Comisia de Munca din care fac parte. PNL și PMP…

- Clipe de groaza pentru zeci de pasageri care au avut ghinionul sa se afle astazi în trenul București- Constanța. Au înghețat de frig mai bine de cinci ore, pentru ca în tren nu era caldura. Imaginile surprinse de un calator arata cum oamenii sunt cu gecile pe ei pentru a se putea încalzi,…

- Cod portocaliu de ninsori și viscol, pentru 28 februarie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol, pentru șapte județe. Capitala se va afla sub Cod Galben de viscol și Cod portocaliu de ger. COD PORTOCALIU: 28 februarie, orele 06.00 – 20.00…

- Autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat,...

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei anuntaca circulatiarutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193, între Constanta si Cernavoda.

- Acțiunile desfașurate de CNAIR SA in perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00 26.02.2018 In perioada 26.02.2018, ora 05:00 — 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: — DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant — DRDP…

- CFR Calatori informeaza ca, in contextul temperaturilor foarte scazute și a avetizarilor meteo de vreme rea, trenurile vor circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna.Din…

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta a incheiat un contract de furnizare "crap romanesc proaspat, decapitat si eviscerat" cu firmaSC Granbis SRL.Denumirea completa a contractului, conform licitatiapublica.ro: furnizare crap romanesc proaspat, decapitat si eviscerat pentru unitatile militare…

- Dinamo si CSM Bucuresti se intalnesc vineri, de la ora 17:30, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Partida este extrem de importanta pentru ambele combatante in economia clasamentului la sfarsitul sezonului regulat. Dupa doua sezoane in care a fost in fata,…

- Sambata, 24 februarie, incepand cu ora 14.00, Suporter Spirit Club Farul Constanta echipa de fotbal clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a va juca un meci amical in compania echipei Academia Rapid locul trei in Liga a 4 a Bucuresti .Partida se va disputa pe Stadionul ldquo;Portul" din Constanta,…

- Institututl Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca au fost confirmate înca doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doua femei de 55 de ani și respectiv 61 de ani, ambele nevaccinate și având alte probleme de sanatate. Numarul total de decese în acest sezon…

- Dupa succesul categoric cu Germania , naționala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia. Duminica, 18 februarie, la Madrid, Stejarii vor intalni Spania, de la ora 13:45 (ora Romaniei) in etapa a doua a Rugby Europe Championship. Meciul are o miza uriașa, in cazul…

- CSU Poli Timișoara a pierdut joi seara al doilea meci consecutiv in Liga Naționala pe teren propriu! Invinși de CSM București, 26-29 etapa trecuta, banațenii au pierdut și in fața rivalilor de la Steaua, 20-27! Din poziția de lider, Timișoara a cazut astfel pe locul 4! Steliștii au condus ostilitațile…

- Dupa esecul cu CSM Bucuresti, handbalistii de la Poli, care au condus clasamentul Ligii Nationale timp de o etapa, aveau sansa sa revina in fotoliul de lider, dar doar in eventualitatea unei victorii in meciul cu Steaua, care runda anterioara a preluat din nou conducerea ierarhiei.

- Bianca Pascu, de la CS Dinamo), a castigat Cupa Romaniei, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de...

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi. Centrul…

- Un barbat de 35 de ani din Iași și o femeie de 84 de ani din București au murit din cauza virusului gripal, ceea ce ridica numarul total al victimelor, de la inceputul acestui an, la 29. Ambele victime aveau și alte probleme de sanatate. Se știe ca in cazul barbatului din Iași acesta nu era vaccinat…

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova a fost invinsa astazi, pe teren propriu, de catre liderul Steaua CSM București, cu scorul de 3-1 (21-25, 27-25, 26-24, 25-22), in etapa a 19-a din Divizia A1. Runda urmatoare elevii lui Dan Pascu ...

- Doar o zi ii mai desparte pe Nicu Covaci și pe colegii sai de inceperea Turneului Phoenix „Sinteza – Rapsodia”, primul spectacol din cadrul acestuia urmand a avea loc la Iași, legendara trupa susținand apoi spectacole la Targu Mureș (12 Februarie), Cluj-Napoca (13 Februarie), București (14 Februarie),…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii international din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN), Mircea Dusa, a declarat joi, la Targu Mures, ca Universitatile de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Bucuresti vor avea cate 100 de studenti la medicina militara…

- Ministerul Apararii Nationale U.M. 02022 Constanta a atribuit un contract de achizitionare "carne de porc refrigerata , carne de vita refrigerata si carne de pasare refrigerata ". Valoarea totala finala a contractului este 1.399.988,97 lei.Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei achizitiilor,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Film premiat la TIFF 2017, pe marile ecrane din Cluj Uneori o premisa simpla duce la rezultate profunde. Așa se intampla in cazul filmului „Gloria”, producția regizata de Kristina Grozeva și Petar Valchanov, care a caștigat și Mențiunea speciala a Juriului in cadrul Festivalului Internațional de Film…

- Luni dimineata, 3.167 de consumatori din 14 localitati din judetele Arges, Olt, Tulcea si Vrancea sunt nealimentati cu nergie electrica, iar pentru remedierea situatiei actioneaza 14 echipe de interventie. Ministerul Afacerilor Interne mai anunta ca nu sunt raportate drumuri nationale sau…

- Protestatarii iau cu asalt pur si simplu Capitala. Mii de oameni se indreapta spre Bucuresti pentru a protesta in aceasta seara, in Piata Universitatii. Acestia vin din Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Constanta sau Bacau, iar unii dintre acestia vin pe jos. Pe DN1 se afla in aceste momente mii…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Pe tronsonul kilometric 193-212, Medgidia - Murfatlar - Constanta, al autostrazii 2 Bucuresti - Constanta si pe autostrada 4 Ovidiu - Agigea, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, respectiv ninsoare si strat subtire de zapada framantata, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- In cursul lunii decembrie, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfasurat 7.872 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii, a…

- Dupa ce pe 25 noiembrie a fost lansat la Targul International de Carte "Gaudeamusldquo; din Bucuresti, iar pe 9 decembrie le a fost prezentat cititorilor "de acasaldquo;, de la Constanta, romanul "Grazialdquo;, semnat de regretatul scriitor Mircea Tuglea 14 aprilie 1974 19 august 2017 , va fi lansat…

- Colindatorii au detinut din cele mai vechi timpuri in societatea traditionala romaneasca precrestina, caracterul unor vizitatori privilegiati, in calitate de aducatori de vesti de la zei. Obiceiul colindatului are loc la intervale sacre, in preajma sarbatorilor. De Anul Nou, colindatorii obisnuiesc…