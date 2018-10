Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mii de persoane au manifestat joi seara la Viena contra coalitiei de la putere intre dreapta si extrema dreapta, denuntand declinul cheltuielilor sociale si "banalizarea" xenofobiei, a constatat un jurnalist al AFP. Participantii vor ca aceasta adunare de protest din fata Cancelariei…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta, antimigratie) a depsit pentru prima oara Partidul Social Democrat (SPD, centru-stanga, la putere), intr-un sondaj publicat duminica, relateaza DPA.

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, s-a felicitat duminica deoarece, in opinia sa, ideile ei ultranationaliste si antiimigratie se afla deja la putere in Ungaria, Polonia, Austria si Italia si a dat asigurari ca "revenirea la natiuni" este de neoprit, relateaza EFE si AFP. In…

- Partidul de extrema dreapta antiimigrationist din Suedia isi va dubla numarul de mandate in Parlamentul European in mai 2019, daca atinge scorul de 17,6 % din voturi, obtinut la alegerile nationale duminica trecuta, fapt ce a reprezentat un soc pentru

- 18 persoane au fost ranite sambata la Chemnitz, Germania, in timpul unor noi demonstrații a grupurilor de extrema-dreapta. Ministrul german de Externe, Heiko Maas, le-a spus duminica cetațenilor ca sunt prea leneși atunci cand vine vorba sa combata rasismul și sa lupte pentru democrație, scrie AP .

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis luni ca pozitia exprimata de ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, referitor la scrisoarea transmisa autoritatilor de la Bucuresti de avocatul presedintelui presedintelui american Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu a fost aprobata la nivelul…

- Aproximativ 100 de peroane au protestat, duminica seara, la Cluj, langa Monumentul Stalpii Impuscati, impotriva abuzurilor Jandarmeriei Bucuresti cu ocazia protestului din 10 august. Protestatarii au organizat un flashmob, au stat cu mainile ridicate circa 10 minute si au purtat pe fata masti de gaze.…

- Duduzane Zuma, a fost acuzat luni de fapte de coruptie dintr-o serie de scandaluri legate de familia omului de afaceri Gupta care a accelerat demisia tatalui sau, in Februarie, anul acesta. El a fost pus in libertate sub control judiciar strict in schimbul unei cautiuni de aproximativ 6.500…