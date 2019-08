Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere de botez organizata noaptea trecuta in comuna timișeana Bazoș s-a terminat rau pentru participanții la eveniment. Cand petrecerea era in toi, hoții au „operat” mai multe mașini ale unor participanți la eveniment, a notat tion.ro. Hoții s-au orientat spre trei limuzine cu numere straine și…

- In noaptea de 23/24 august a.c., in jurul orei 00,30, polițiștii Secției 10 Rurala Gurahonț au depistat, pe D.N. 76, pe raza localitații Halmagiu, un barbat care se deplasa pe marginea drumului, cu un cal. Procedand la legitimarea acestuia, au stabilit ca este vorba despre un barbat de 39 de ani, din…

- Un cuplu din Bihor a sustras hainele unui calator din tren, iar apoi au coborat. Pagubașul s-a dus direct la Poliție, iar hoții au fost identificați imediat, gasindu-se și toate bunurile sustrase. Un barbat a depus miercuri dupa-amiaza plangere la Poliția din Borod, spunand ca in timpul calatoriei cu…

- Hotii isi fac de cap nu numai in orase, ci si in satele din zona Lugojului. Infractorii fura tot ce le cade in mana, de la utilaje si pana la legumele care sunt in aceasta perioada pe camp, din abundenta. Un caz insa cu totul special s-a inregistrat in localitatea Cladova unde au fost furati mai multi…

- La conferinta de alegeri participa 250 de delegati si presedintele partidului, premierul Viorica Dancila, presedintele executiv, Eugen Teodorovici, vicepresedintele PSD Roxana Manzatu si secretarul general, Mihai Fifor.In jur de 20 de protestatari au fost prezenti in fata cladirii unde…

- O filiala a unei banci comerciale a fost jefuita noaptea trecuta in sectorul Buiucani al Chișinaului. Din camera de pastrare a bancii, unde mai mulți beneficiari iși pastrau bunuri de preț, acte și bani, au disparut mai multe boxe. Surse din cadrul Inspectoratului de Poliție Buiucani au menționat pentru…

- Doi barbați au furat, din casa unor localnici din comuna Dumitrești, aur in valoare de aproximativ 70.000 lei. Potrivit informațiilor primite de la pagubiți, cei doi hoți au intrat in casa in jurul orei 07:30, dupa ce proprietarii casei au plecat la serviciu, iar copilul la școala. Hoții au fost surprinși…

- In urma unor percheziții, polițiștii gorjeni au identifiat cantitatea de 1.500 de litri de produs petrolier, furata din cadrul unei societați comerciale din Țicleni. Hoții ar fi branșat un furtun la colectorul de pompare a țițeiului, reușind sa sustraga astfel, cantitați uriașe. Polițiștii din cadrul…