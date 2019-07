Stiri pe aceeasi tema

- Cinci autoturisme ale Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, scoase din uz, o autoutilitara si un autoturism au fost distruse intr-un incendiu izbucnit, marti seara, in parcarea Sectiei nr. 5 a Politiei Municipiului Constanta, focul extinzandu-se de la un microbuz care ar fi fost incendiat,…

- Cinci masini de politie scoase din uz au fost afectate de un incendiu care a izbucnit, marti seara, in curtea Sectiei 5 de Politie din municipiul Constanta. Focul a pornit de la un microbuz de calatori, care nu avea pasageri, fiind incendiat un material textil. Autoritatile fac verificari pentru…

- Pompierii ISU Dobrogea au fost alertați sa intervina marți seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un microbuz aflat în curtea Secției 5 Poliție, scrie realitateadeconstanta.net

- Mai multe gospodarii au fost inundate și un copac a cazut peste doua mașini parcate, miercuri, dupa o furtuna, in Curtea de Argeș. Pompierii au fost chemați pentru a ajuta oamenii sa scoata apa din case, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții ISU Argeș au transmis, miercuri, ca un copac a cazut peste…

- La data de 22 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Constanta au probat activitatea infractionala a unui barbat, in varsta de 22 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, tentativa la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si accesul ilegal la…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pe bulevardul Tomis din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un apartament a fost cuprins de flacari. Reprezentantii ISU Dobrogea au precizat…

- Un incendiu care a izbucnit la un garaj de pe strada Timisoarei a lasat in urma pagube de zeci de mii de lei. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a anuntat ca la incendiul de la marginea Lugojului au fost directionate doua autospeciale de stingere si zece subofiteri din cadrul Detasamentului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dimineața, la biserica din localitatea Șuștra, județul Timiș, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile, potrivit Mediafax. Incendiul a izbucnit, duminica dimineața, la biserica din localitatea Șuștra, județul Timiș.…