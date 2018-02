Mai multe judete sunt sub cod galben de ninsoare. Au fost activate Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectii au decis joi convocarea in sedinta extraordinara a Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta, in vederea stabilirii masurilor necesare pentru prevenirea producerii unor situatii de risc pentru populatie, avand in vedere emiterea atentionarii meteorologice de cod galben de ninsoare la…

- Parisul vede cea mai abundenta zapada, dupa cea din anul 1987. Vremea rea le-au dat mari batai de cap parizienilor, dar si turistilor. O mare parte din nordul Franței, s-a trezit cu o patura alba de zapada in dimineata zilei de azi, 7 februarie.

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus unitatilor subordonate monitorizarea zonelor de competenta si adoptarea masurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ce pot aparea, avand in vedere atentionarea hidrologica de cod galben valabila pentru 15 judete…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Regiunile Munteniei si Dobrogei se vor afla de sambata dupa-amiaza pana duminica dimineata sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si vant moderat, iar din a doua parte a zilei de duminica aria precipitatiilor va fi in extindere ...

- Partea de nord-vest a județului Alba și alte unsprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana vineri la ora 15.00, in Crisana, Maramures…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere de localitatea…

- Peste 40 de persoane au fost salvate joi de autoritatile tulcene, in timpul interventiilor pe drumurile inzapezite din judet, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Cele mai multe persoane, respectiv 12, se aflau intr-un microbuz care se deplasa in apropiere…

- Judetul Constanta este sub avertizare de cod galben pana la ora 22.00. In aceasta perioada vor fi ninsori si intensificari ale vantului. Pe A2 se circula cu dificultate din cauza zapezii care a inceput sa se depuna.

- Potrivit Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, in tot judetul Constanta ninge viscolit din aceasta noapte de la ora 3.00 si se inregistreaza vant puternic. "Actionam cu toate utilajele dotate cu lama, mai exact este vorba despre 48 de astfel de utilaje. Viscolul asterne zapada pe…

- Prefectul judetului Galati, Dorin Otrocol, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a dispus ca la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa fie monitorizata cu toata atentia evolutia fenomenelor meteorologice, pentru a putea interveni in timp util…

- Meteorologii au emis astazi mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme rea. Potrivit informatiilor ANM, judetul Tulcea va fi sub cod portocaliu, iar judetul Constanta sub cod galben. Astfel, in intervalul 17 ianuarie, ora 14.00 ndash; 18 ianuarie, ora 22.00 mai multe judete, printre…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari, informeaza...

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Avand in vedere prognoza meteo, care anunta ninsori pentru orasul Constanta pana marti dimineata, in cadrul Primariei Municipiului Constanta s-a intrunit Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, pentru a fi luate masurile de preventie ce se impun.

- Memorandumului, o noua pietonala a Clujului VIDEO Zilnic, zeci sau poate chiar sute de clujeni traverseaza ilegal una dintre cele mai circulate strazi din centrul orasului. Un clip video surprinde cum oamenii fac slalom printre masini. La începutul lunii decembrie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineata o avertizare de cod galben pentru mai multe județe din tara. Se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge și depași viteze de 60...70 km/h si ninsoare slaba

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sambata o avertizare de calatorie pentru romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Buglaria in urmatoarele zile cu privire la starea vremii si instituirea unui cod galben de ninsoare pentru opt regiuni din tara vecina.

- COD GALBEN. Valabil de la : 04-01-2018 ora 11:00 pana la : 04-01-2018 ora 17:00 In zona : Județul Caras-Severin: Zona de munte; Se vor semnala : la altitudini de peste 1800m intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de peste 80-90 km/h.Fenomene asociate : ninsoare viscolita…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare în timp real, prin telefonul mobil, în cazul unor evenimente grave, va începe sa funcționeze din ianuarie anul

- Perioada 3-10 ianuarie 2018 marcheaza intervalul de timp in care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa.…

- Doua situatii de urgenta majore constand intr-o explozie la un bloc de locuinte si intr-un incendiu la o statie de transformare a energiei electrice, arestarea prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, dar si inlocuirea din functie a prefectului si subprefectului reprezinta evenimentele…

- Arafat: Incendiul de la sonda din Moftinu Mare ar putea dura luni de zile Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Stingerea incendiului de la sonda de gaz din comuna satmareana Moftinu Mare ar putea dura luni de zile - spune seful Departamentului pentru…

- Reprezentantii organizatiilor civice au precizat ca au avut catre premier trei solicitari: sesizarea Comisiei de la Venetia privind legile justitiei si in viitor asupra modificarii Codurilor penale, prorogarea aplicarii legilor justitiei prin Ordonanta de Urgenta pana cand Comisia de la Venetia isi…

- Ramași fara Paul Anton, vandut in Rusia, la Anji, dinamoviștii vor trebui sa stabileasca in pauza competiționala cine va fi noul capitan al echipei, o mai veche problema in "Ștefan cel Mare". Pe langa faptul ca echipa a ramas fara cel mai bun marcator, Miriuța trebuie sa gaseasca acum și noul lider…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila de astazi, de la ora 17.00 pana la ora 23.00.Astfel, in zona montana inalta, din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod portocaliu si cod galben ninsori si viscol, dar si burnita si ceata pentru mai multe judete. COD GALBEN, valabil de la ora 11:00 pana la ora 17:00 Județul Buzau: Zona de munte; Județul Prahova: Zona de munte;…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod portocaliu si cod galben ninsori si viscol, dar si burnita si ceata pentru mai multe judete. A

- Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu.Soferita in varsta de 39 de ani a avut o viteza neadaptata conditiilor de carosabil umed si a pierdut controlul…

- Asociatia 21 Decembrie 1989 Salaj a organizat, vineri 22 Decembrie, in Zalau, o manifestare prin care au fost comemorați Eroii Revoluției Romane din Decembrie 1989. manifestarea a avut loc la intrarea in Parcul Central, in fața Monumentului Revoluției Romane. Activitatea a fost realizata cu sprijinul…

- Actionarii "Nuclearelectrica" au ales, pe data de 20 decembrie 2017, cei sapte membri provizorii in Consiliul de Administratie, prin metoda votului cumulativ, pe baza propunerilor de candidati transmise de catre actionari, pentru un mandat provizoriu de patru luni de zile. Unul dintre cei sapte membrie…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi "pentru", 71 "impotriva" si patru abtineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (3) al articolului 1 din…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș vine in sprijinul cetațenilor cu cateva sfaturi pentru a evita eventualele situații de urgența in perioada sarbatorilor de iarna. Specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș recomanda urmatoarele…

- "Am cazut si mi-am fracturat soldul bun.Trebuie sa ma operez urgent.NU O SA MA MAI AUZITI CEVA VREME. Stiu de ce am fost pedepsita.Nu m-am tinut de cuvant in fata Tatalui cand am promis fara TV si m-am certat cu mama. Cand chiar crezi in Dumnezeu,responsabilitatile tale sunt mai mari decat…

- Inca o pierdere pentru Republica Moldova! La doar 76 de ani, doctorul habilitat in medicina, profesor universitar, laureat al Premiului Național in domeniul sanatații, Constantin Etco, a plecat la cele vesnice noaptea trecuta, noteaza NOI.md. Desprea aceasta a anuntat purtatorul de cuvint al Spitalului…

- Sunt asteptate precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vant 45-50 km/h si o racire a vremii, a anuntat prefectul Marian Serbescu, citand o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Amintim ca, in urma cu o saptamana, dupa o alta ninsoare, au fost semnalate unele probleme punctuale.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente. Condițiile meteorologice vor afecta, într-o…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare de cod galben de vicol si ninsori puternice in aproape 16 judete din Romania. Meteorologii au emis o atentionare meteo de cod galben ce este valabila in perioada 03-12-2017, in intervalul 7:30 – 14:00. ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben in zona de munte a județului Maramureș. Avertizarea este valabila pana la ora 16:00. Se va semnala ninsoare insoțita de vant, cu viteze la rafala ce vor atinge și depași 55-65 km/h. La altitudini de peste 1700 m, rafalele se vor intensifica,…

- Gata, iarna iși ia rolul in serios! Meteorologii au emis un cod galben și portocaliu de ninsoare, vant, dar și ploaie pentru mai multe zone ale țarii. Intre timp, mai este un cod galben pana in seara zilei de joi.

- Prefectul Vasile Panaite a organizat, luni dimineata, un comandament pentru situatii de urgenta avand in vedere avertizarea Cod galben de vreme rea sub care va intra judetul Neamt incepand cu ora 15,00, pentru a cere sefilor institutiilor sa intervina cu maxima operativitate pentru a limita eventualele…

- Administratia Nationala de Meteorolgie a emis o atentionare de Cod Portocaliu ninsori abundente, strat consistent de zapada, intensificari ale vantului, pentru intrevalul 27 noiembrie, ora 20.00 – 28 noiembrie, ora 16.00, pentru zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, ...

- Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj le-a solicitat astazi primarilor sa aiba in aceasta perioada activate Comitetele Locale pentru Situații de Urgența. Precipitațiile prognozate de meteorologi in aceste zile ar putea crea probleme in anumite zone din județ. Este vorba in special despre…