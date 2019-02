Mai multe judete din tara, sub avertizare de vant puternic Meteorologii au emis, de-a lungul acestei zile mai multe atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) de vant puternic. Trei dintre ele vor ramane valabile pana la orele serii, mai precis pana la ora 20. Astfel, o atentionare nowcasting COD GALBEN vizeaza judetele Suceava, Vaslui, Botosani, Iasi si Neamt, precum si zona de munte a judetelor Bacau […] Mai multe judete din tara, sub avertizare de vant puternic is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au transmis, marți, o avertizare nowcasting de cod galben de viscol valabila in șase județe din țara, pana la ora 20:00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, codul de viscol este valabil in judetele Brasov, Alba, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, se vor semnala intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, mai multe atentionari nowcasting de cod galben de ceata densa, valabile in orele urmatoare, in 12 judete din Transilvania si Moldova. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Brasov, Covasna, Harghita si Mures se…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod galben de ninsoare si intensificari ale vantului, valabila in orele urmatoare in opt judete din Moldova. Potrivit meteorologilor, pana miercuri, la ora 02:00, in judetele Suceava, Bacau, Vrancea si Neamt (zona joasa),…

- O noua alerta cu efect imediat a fost data sambata dimineața. Meteorologii au emis cod galben de fenomene periculoase in 8 judete din Moldova. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si chiciura, valabila pana la ora 11:00, in opt judete din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, cu vizibilitatea redusa pe alocuri sub 70 de metri, pe DN 2 Roman ndash; Bacau si Adjud Marasesti, pe DN 25 Galati ndash; Tecuci, pe DN 15D Roman ndash;…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o atentionare now casting cod galben valabila in intervalul ora 7:00 pana la ora 10:00. Potrivit ANM, in judetul Tulcea se va semnala local ceata care reduce vizibilitatea sub 200 m si izolat sub 50 m.Conform Politiei Romane, Ceata reduce insa vizibilitatea…

- Incepand de maine dimineața, o mare parte a țarii se va afla sub COD GALBEN de precipitații abundente – ploi, lapovița, ninsori și polei – și intensificari insemnate ale vantului! Condițiile meteo vor determina depunerea unui nou strat de zapada și apariția poleiului. ANM a emis astazi o…

- Organizat de Civitta Strategy & Consulting, Startup Founder este un curs intensiv de formare profesionala dedicat celor care vor sa puna pe picioare propria afacere sau isi doresc sa o imbunatateasca pe cea pe care o au deja, aflati in arealul Regiunii Nord – Est. Toti fondatorii de startup-uri, antreprenorii…