Mai multe gospodării din Neamț au fost inundate în urma ploilor torenţiale Ploaia cazuta in ultimele ore a facut din nou pagube. Cel putin 18 gospodarii din mai multe localitati au fost inundate. Primaria a intervenit cu utilajele in toate zonele afectate, fiind sprijinita de ISU Neamt. Cel mai afectat a fost municipiul Piatra-Neamt, aici fiind inregistrate inundatii in 10 gospodarii. De asemenea, drumul din cartierul Valeni a fost inundat dupa ce un pod peste paraul Turcului s-a colmatat, iar apa a iesit pe carosabil. Torentii formati pe versantul dealului Cernegura au inundat o portiune din strandul municipiului Piatra-Neamt. In comuna Alexandru cel Bun au fost inundate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

