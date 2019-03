Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit pentru deblocarea unui drum din judetul Neamt, dupa ce mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic. In județul Bistrița, mai multe gospodarii au fost inundate in urma ploilor abundente.

- Un drum judetean si mai multe gospodarii de pe Valea Ilvelor, din judetul Bistrita-Nasaud, au fost inundate - noaptea trecuta - in urma ploilor abundente, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. In zona podului CFR de pe DJ 172D, la iesirea din localitatea Magura Ilvei, carosabilul…

- In zilele urmatoare, vremea se incalzește semnificativ, iar temperaturile vor ajunge la 17 grade Celsius in vestul și centrul țarii, la sfarșitul saptamanii. Meteorologii spun ca valul de aer cald din Africa va aduce in țara noastra și particule de praf saharian. Fenomenul nu va avea efecte asupra Romaniei,…

- Temperaturile ridicate din ultimele zile provoaca necazuri in județul Bistrița-Nasaud. Un drum comunal a fost blocat din cauza caderilor masive de zapada. In alta zona a județului, la Colibița, pe carosabil au cazut bucați bucați de piatra care s-au desprins de pe stanci. Drumul comunal Rodna – Valea…

- Vremea se va incalzi in urmatoarele zile in județul Bistrița-Nasaud, anunța meteorologii, insa sambata temperaturile se vor incadra in normalul termic al perioadei. Precipitațiile vor fi in continuare prezente, mixte sau sub forma de ninsoare, iar pe alocuri va fi ceața. Potrivit C.M.R. Transilvania…