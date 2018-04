Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au luat decizia deversarii unei cantitati de apa din lacul Suhaia, fiind inundata controlat o suprafata de teren agricol, masura fiind una de preventie in conditiile in care digul lacului risca sa se rupa, se arata intr-un comunicat al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Guvernatorul Arizonei a suspendat permisiunea companiei Uber de a-si testa autoturismele fara sofer pe drumurile publice din stat, dupa ce a avut loc un accident in care a murit un pieton de 49 de ani, relateaza Autoblog. Aceasta decizie este o lovitura pentru Uber Technologies care isi…

- Volkswagen (VW) a platit peste 7,4 miliarde de dolari pentru a cumpara inapoi aproximativ 350.000 de automobile diesel de pe piata din SUA, relateaza Reuters. Producatorul german de automobile a depozitat sute de mii de vehicule cumparate inapoi in jurul Statelor Unite timp de cateva luni…

- Un avion al companiei germane Germania care iesea cu spatele din locul in care era parcat s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Coada avionului german Airbus s-a lovit de cea a…

- Explozia s-a produs in apropierea sediului Parlamentului din Mogadiscio. Potrivit unuia dintre martori, o bomba a explodat la un punct de control, atunci cand soldații au oprit un vehicul care li s-a parut suspect. Cu trei zile in urma, cel puțin 14 persoane au fost ucise de explozia unei…

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Mai multe persoane au fost luate ostatice intr-un supermarket din Trebes, in sudul Franței. De asemenea, un polițist a fost impușcat in Carcassonne, la 15 minute distanța cu mașina, de magazin. Autoritațile trateaza incidentul ca unul de natura terorista.

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a fost gasit un pachet suspect in apropierea sediului londonez al companiei Cambridge Analytica, acuzata ca a utilizat fraudulos datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei

- Autoritatile din comitatul Santa Barbara au ordonat evacuarea a peste 30.000 de persoane ale caror locuinte se afla in zona de risc ca urmare a anuntarii celei mai mari furtuni a sezonului ce urmeaza sa loveasca sudul Californiei, relateaza miercuri EFE. ''Nu avem alta optiune'', a comentat…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de...

- Un barbat a fost arestat dupa ce a impușcat doua persoane, printre care o femeie insarcinata. Incidentul a avut loc in Sussex, Marea Britanie. Paramedicii au ajuns imediat la fața locului pentru a incerca sa salveze femeia insarcinata și pe copilul ei. Emma Nicholson se…

- Timp de trei ore, buzoianul Cristian Nedelcu a protestat in fata sediului IPJ Buzau, mai precis la poarta Serviciului de Permise si Inmatriculari, fata de ceea ce numeste el „trucarea examenelor de angajare” in diferite institutii publice. La randul lor, autoritatile acuzate de protestatar spun ca acesta…

- Focuri de arma, in apropierea Casei Albe. Casa Alba a fost izolata sambata, 3 martie, cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase mai multe focuri de arma. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo, in momentul incidentului, acesta petrecand weekend-ul la resedinta…

- Autoritațile din California au amendat Tesla cu 140.000 de dolari din cauza emisiilor NOx peste limita admisa in perioada 2013-2016 in urma producției de mașini la fabrica Fremont, care asambleaza Model S, Model X și Model 3. Tesla da vina pe "greaua moștenire" GM și Toyota.

- Jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Tomis Constanta au gasit in apropierea unitatii un caine ciobanesc german fara stapan si l au adapostit in curtea unitatii pana cand a fost gasit proprietarul acestuia. Acest frumos ciobanesc german a fost gasit in vecinatatea unitatii noastre si a fost in grija…

- O lovitura de aruncator de calibrul 82 milimetri, care provine din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita pe un santier din orasul Targu Neamt, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.Citeste si: Noutati pentru soferi:…

- Persoane necunoscute au aruncat luni o grenada in apropierea unei sectii de politie intr-o suburbie a Atenei, ranind o persoana, au declarat surse din cadrul politiei elene, relateaza Reuters. Grenada a fost aruncata la aproximativ 50 de metri de sediul politiei si nu a fost imediat observata…

- Deși pare greu de crezut, in anii 1930 cel mai popular loc pentru petrecerea timpului liber, in sudul Californiei, era o ferma din apropierea orașului Pasadena unde exista o „turma” de struți. Acești struți au fost aduși in California in 1886 de catre Edward Cawston, al carui plan inițial era de a vinde…

- "In cursul reuniunii, au avut schimburi de pareri in chestiuni care prezinta interes pentru cele doua tari", a informat un comunicat oficial al guvernului cubanez, fara alte precizari.Delegatia, condusa de Patrick Leahy - senator democrat de Vermont -, a sosit duminica in Cuba pentru a…

- Autoritațile de la Atena au primit doua oferte angajante pentru privatizarea DESFA, operatorul sistemului elen de transport al gazelor naturale, procesul de vanzare-cumparare a celor 66% din acțiuni urmand sa fie incheiat pana in vara acestui an, inainte ca Grecia sa iasa din programul de asistenta…

- Politia a deschis o ancheta, miercuri, cu privire la un schimb de focuri care a avut loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP.Postul de televiziune NBC Washington…

- Politia ancheta miercuri cu privire la un schimb de focuri care a avur loc dimineata (ora locala) in apropierea sediului agentiei de informatii NSA, in apropierea capitalei americane Washington, soldat cu cel putin un ranit, relateaza AFP, conform News.ro . Postul de televiziune NBC Washington a difuzat…

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Gigantul web din California a informat ieri ca nu a gasit nici o dovada privind amestecul Rusiei in campania referendumului pentru Brexit, a declarat un cadru al companiei in fata unei comisii de ancheta a Parlamentului britanic asupra ”fake news”. In cadrul anchetei, comisia insarcinata cu media, IT,…

- Studiul, publicat in revista stiintifica PLOS One, arata ca, din august pana in decembrie 2014, au fost intregistrate aproximativ 18.690 de cazuri de sinucidere, depasind cu 9,85- numarul estimat pentru aceasta perioada de cinci luni. Robin Williams s-a sinucis in august 2014, la varsta de 63 de ani.…

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press, scrie mediafax.ro.

- Ceremonie militara și religioasa, miercuri, in fața sediului IPJ Timiș. Autoritațile se intalnesc acolo pentru a marca unirea principatelor romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. La eveniment sunt așteptați și timișorenii care sunt invitați sa iși dea mana in Hora Unirii.

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- In ultima saptamana s-au insumat zece noi decese de minori la cele 20 de victime, de la debutul in octombrie anul trecut al actualului sezon de gripa, care afecteaza mai ales California si Carolina de Nord, noteaza CDC. Expertii se tem ca actualul sezon va fi la fel de letal precum cel din…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Cateva sute de muncitori de pe platforma siderurgica a Combinatului ArcelorMittal Galati au protestat, marti, in fata sediului administrativ, solicitand salarii mai mari, dupa ce contractul colectiv de munca a expirat, iar in aceasta perioada se poarta negocieri pentru noul contract. S-a ajuns și…

- Un barbat si o femeie au fost arestati pentru ca si-ar fi tinut captivi cei treisprezece copii ai lor intr-o locuinta din statul american California, unii dintre acestia fiind gasiti legati de paturi, a anuntat politia, informeaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax.ro sursa foto: CNN O fata a reusit…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate luni dimineata…

- Un nou cadavru a fost recuperat sambata din noroiul rezultat in urma alunecarilor de teren produse recent in sudul Californiei, a anuntat Politia locala, confirmand ca bilantul acestei catastrofe naturale a urcat la 19 victime, informeaza DPA. Presa locala a confirmat faptul ca victima…

- Bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei a ajuns la 18 dupa ce echipele de salvare au gasit inca un corp neinsufletit, a anuntat vineri seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. Corpul unui barbat in varsta de…

- Autoritatile din California nu-si pierd speranta si continua sa-i caute pe cei 7 oameni disparuti in cumplitele avalanse de noroi care au inghitit cartiere intregi din sudul statului. 17 persoane au murit si 28 au fost raniti. Continua sa apara imagini infioratoare, inregistrate la momentul producerii…

- Cea mai moderna sala de sport destinata persoanelor cu handicap va fi construita la Buzau. Obiectivul ar urma sa fie gata in 2019, promit autoritațile județene, care astazi au predat Ministerului Dezvoltarii amplasamentul pe care va fi ridicata sala de sport in care cei cu probleme de sanatate se vor…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- Inundatiile severe si alunecarile de teren din statul american California continua sa faca victime.Numarul mortilor a ajuns la 17. Autoritatile locale au anuntat si ca 13 oameni au fost dati disparuti.Fortele de ordine au lansat operațiuni de salvare de amploare.

- Numarul persoanelor decedate in urma alunecarilor de teren produse in sudul Californiei a crescut la 17, a anuntat seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. ''Este o coincidenta ca se intampla sa avem 17 decese si 17 persoane disparute'', a spus Brown…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site ul postului BBC, preluat de Romania TV.Autoritatile au raportat ca alte…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntam cu tristete ca…

- Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața in sudul statului California, in urma unor alunecari de teren devastatoare. Oficialii locali au descris scena ca una de pe fronturile Primului Razboi Mondial, iar autoritațile au avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, in contextul in care cel puțin 20 de oameni…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP. "Anuntam cu tristete ca 13 decese sunt…

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- Un bogat om de afaceri bulgar a fost impuscat mortal in fata sediului companiei sale, in capitala, Sofia, la o saptamana dupa ce Bulgaria a preluat presedintia semestriala a UE, scrie The Associated Press.