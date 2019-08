Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul crimelor din Caracal, marturisite de Gheorghe Dinca, e departe de final. Mandatul de perchezitie in locuinta barbatului a fost prelungit pentru zece zile. Pentru a descoperi noi probe, procurorii vor incepe si sapaturile in curtea individului care a recunoscut uciderea a doua adolescente.…

- Informații noi din ancheta de la Caracal au fost prezentate in spațiul public de unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, revoltat de faptul ca procurorii DIICOT care au preluat instrumentarea dosarului care privește faptele lui Gheorghe Dinca, iși vor lua week-end liber. „Week-endul acesta…

- Ancheta in cazul tragediei de la Caracal este departe de un deznodamant. Un psiholog criminalist arata ca perimetru casei lui Gheorghe Dinca trebuie analizat centimetru cu centimetru si nu exclude posibilitatea ca noi probe sa iasa la iveala.

- Ziarul Unirea Detalii din ANCHETA crimei de la Caracal: ”Probele ADN recoltate din butoiul cu cenușa sunt ale Alexandrei” Marius Tuca vine cu detalii din ANCHETA: ‘Probele ADN recoltate din butoiul cu cenușa sunt ale Alexandrei’ Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima…

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata și fapta de neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca DIICOT Craiova…

- Gropi adanci sub care se poate intra pentru a repara o mașina suspendata, o barna in locul unde pare sa fie un garaj, copaci, animale, camioane de haine vechi – așa arata curtea lui Gheorghe Dinca, descrisa de procurorul șef adjunct DIICOT. „Colegii mei cerceteaza haos”, a spus Georgiana Hosu, conform…