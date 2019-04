Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 apr – Sputnik. Autoritațile au decis sa ia masuri drastice în vederea combaterii transportului ilicit de persoane. Reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), Inspectoratul Național de Patrulare (INP), Serviciul…

- Timp de doua saptamani, inspectorii de patrulare din Moldova au constatat peste 1.200 de incalcari ale Regulamentului Circulatiei Rutiere, comise de catre soferii transportului public. Inspectoratul National de Patrulare constata ca unii conducatori auto incalca grav regulile de circulatie si pun viata…

- Inspectoratul National de Patrulare a dat startul unei campanii de atentionare a soferilor cu privire la oprirea, stationarea sau parcarea in locurile nepermise. Din 22 aprilie, soferii care se vor face vinovati de aceste incalcari vor fi documentati si risca amenzi de pana la 1.500 de lei si patru…

- CHIȘINAU, 2 apr – Sputnik. Mai mulți taximetriști și șoferi ai mijloacelor de transport public de persoane din țara și-au permis sa urce la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice, dar și substanțe narcotice. Aceștia puneau în pericol viața a zeci de oameni.CC0 / Pixabay / emkanicepicAtenție!…

- CHIȘINAU, 23 mart– Sputnik, S.P. Începând de luni, 18 martie curent, Inspectoratul Național de Patrulare desfașoara operațiunea „Autobuz” pe tot cuprinsul țarii. Aceasta are scopul de a supraveghea traficului rutier în vederea asigurarii siguranței traficului rutier…

- CHIȘINAU, 22 feb – Sputnik. Așa cum au promis meteorologii, în toata țara au început sa cada precipitații. La primele ore ale dimineții acestea au fost cu precadere sub forma de ploaie, însa în mai multe regiuni ale țarii acestea s-au transformatdeja în lapovița.…

- Atenție șoferi! Se circula pe timp de ploaie și carosabil umed pe drumurile din țara.Inspectoratul National de Patrulare informeaza ca, la aceasta ora pe teritoriul tarii se circula in condiții de precipitații sub forma de ploaie, iar in raionul Rezina chiar sub forma de

- Inspectoratul Național de Patrulare avertizeaza șoferii ca pe traseele din țara se circula cu dificultate din cauza precipitațiilor și a ceții. Astfel, Inspectoratul recomanda șoferilor sa mareasca distanta de siguranta în mers, sa utilizeze luminile de întîlnire,…