Stiri pe aceeasi tema

- O maimuța fugara, care putea deveni agresiva, a umblat miercuri libera prin București. Echipe de la Poliția locala, Jandarmerie și Garda de Mediu au pornit pe urmele animalului exotic și l-au localizat. Se depun eforturi pentru a duce maimuța la Gradina Zoologica.

- O familie din București a avut surpriza sa se trezeasca cu o maimuța in curte. Animalul a escaladat gardul de beton, a intrat in curte și a inceput sa se plimbe. Vizita maimuței a fost filmata chiar de proprietara casei care spune ca voia sa iși dea copilul in leagan in momentul in care a vazut animalul…

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc pe 3 august in California. Un urs a picat pe o mașina de poliție și a facut-o praf. Mai mult, vehiculul oamenilor legii a luat foc, iar incendiul s-a intins și a distrus vegetația din jur, a notat The Guardian. Șoferul, adjunctul șerifului din comitatul Humboldt,…

- Dupa publicarea articolului despre groapa ”privata” de gunoi din Ceahlau (amanunte aici ), am primit mai multe semnale la redacție despre un alt depozit de gunoi, situat in zona paraului Martin, la poala padurii și la limita cu rezervația din parcul național. Este o zona frumoasa, unde au aparut vile…

- Cazul Alexandra – o dramatica dovada ca instituțiile statului sunt decorative, blazate și incapabile sa-și faca treaba -, se regasește in Romania cea de toate zilele sub diverse forme, in diverse situații. Aproape in fiecare instituție exista cate un agent Viorel, erodat de rutina, dezumanizat, dar…

- Acuzata de primarul Timisoarei ca nu ar vrea sa se autosesizeze pe tema poluarii atmosferice din Timisoara, prefectul de Timis, Eva Andreas ii transmite edilului-sef ca masuratorile se efectueaza permanent de catre Garda de Mediu, iar la nivelul Institutiei Prefectului exista un grup de lucru pe aceasta…

- Dezbaterea va avea loc sub formatul unei mese rotunde, joi, 25 iulie, de la ora 16:00, la Casa Tranzit, Sala Studio, chiar pe malul Someșului din centrul Clujului. Sunt așteptați la dezbatere: Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Petru Horia Șulea, primarul comunei Florești, reprezentanți…

- Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, deputatul Attila Korodi s-a interesat care este temeiul legal in baza caruia Ministerul Culturii a dat aviz favorabila, saptamana trecuta, pentru conceptul ansamblului monumental format din soclu si 50 de cruci de beton. De asemenea, in scrisoarea trimisa…