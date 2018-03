Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un ”argument descurajator impotriva agresiunii ruse” in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. ”In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme constituie un argument disuasiv…

- Urmarește LIVE de la ora 12:00 o noua ediție Unica Beauty News cu Dana Ruxandra Panghe, beauty editor Unica. Azi vorbim despre cum citim corect etichetele produselor cosmetice alaturi de invitata noastra, Daniela Mincu, farmacist cu experiența.

- Europarlamentarii europeni negociaza noi drepturi pentru consumatori, indiferent daca aceștia aleg sa cumpere online sau din magazine fizice. Daca propunerile vor fi inserate intr-un Regulament UE, romanii nu vor mai fi nevoiți sa notifice vanzatorul pentru a li se repara sau inlocui produsele defecte.…

- Afaceristul Alin Simota a obtinut la Judecatoria Deva o sentinta de punere a sa in libertate, decizia fiind data in aceeasi zi in care acesta trebuia sa se prezinte la o instanta din Bacau pentru a fi judecat in dosarul î...

- Noi drepturi pentru consumatorii romani. Va fi mult mai ușor sa inlocuiești un produs defect sau sa iți recuperezi banii Europarlamentarii europeni negociaza noi drepturi pentru consumatori, indiferent daca aceștia aleg sa cumpere online sau din magazine fizice. Daca propunerile vor fi inserate intr-un…

- Coalitia pentru Familie si Platforma civica pentru drepturi si libertati IMPREUNA denunta atacul incalificabil la adresa milioanelor de romani care indraznesc sa invoce drepturi constitutionale, altele decat acelea care sunt pe agenda ideologica a corectitudinii politice desfasurata de activis ...

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Fermierii care vand in piete vor avea reguli mai stricte. Ei sunt obligati sa modifice etichetele produselor si sa introduca detalii suplimentare, pe langa pret, precum data obținerii produsului sau localitatea de origine. Totodata, ei vor trebui sa expuna la locul de vanzare o copie dupa atestatul…

- Peste doua treimi (68%) dintre consumatori nu au incredere in administrarea datelor personale de catre companii, conform sondajului, realizat de catre Gigya, companie recent achizitionata de SAP.

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- Revolutia fiscala a impus in acest an noi reguli de impozitare si, asadar, ridica intrebarea: ce forma de remunerare este mai avantajoasa? Va prezentam mai jos o serie de scenarii pentru salariati, PFA sau drepturi de autor.

- Consiliul Județean Cluj a demarat procesul de distribuire in județ a noilor documente in baza carora producatorii agricoli-persoane fizice pot comercializa produsele agricole proprii, respectiv a atestatelor de producator și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol. Necesitatea…

- Situația sistemului judiciar din Romania a fost dezbatuta miercuri, o ora și jumatate, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg a Parlamentului European. Europarlamentarii populari, liberali si verzi au criticat la unison modificarile la legile Justitiei si Codurile penale din Romania. De precizat…

- Airbus a confirmat vineri ca procurorii germani au finalizat investigatia de frauda si mita in legatura cu vanzarea avioanelor produse de grupul aeronautic european, si a acceptat sa plateasca o amenda de 81,25 milioane de euro (99 de milioane de dolari), transmit Xinhua si

- La doar trei luni dupa lansarea produselor sale din gama Dieta Tisanoreica in Republica Moldova, Gianluca Mech a fost desemnat „Omul Anului in Business” la Gala organizata aseara de Revista VIP Moldova. Gianluca Mech a primit premiul de la Raluca Cioranica, organizatoarea Galei, si a fost laudat pentru…

- Industriile cu cel mai ridicat numar al companiilor insolvente prin raportare la 1.000 de companii active sunt fabricarea produselor textile, productia si furnizarea de energie electrica, asanarea si indepartarea gunoaielor si industria extractiva si constructii, reiese din datele prezentate miercuri…

- Vanzarea casei in care locuiești la periferia Bucureștiului reprezinta unul dintre obiectivele tale cele mai importante din acest an. Știi ca iarna nu este cea mai indicata perioada pentru cedarea unei locuințe, insa vrei sa te pregatești din timp ca sa-ți vinzi imobilul in primavara sau in vara. Descopera,…

- O fetița de 13 ani și un adolescent de 15 ani au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Slobozia dupa ce au consumat etnobotanice. Baiatul a fost externat dupa cateva ore de la consultul medical, in timp ce fata se afla sub supraveghere la Spitalul «Grigore Alexandrescu» din București. In acest caz a…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, ...

- Salarii mai mari pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie Ministerul de Interne anunta majorari salariale intre 5-10 % pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte…

- Reprezentantii mai multor publicatii de presa scrisa au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane, agenda discutiilor centrandu-se pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de companie, informeaza un comunicat al CNPR.…

- Descoperire impresionanta facuta de polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Aceștia au gasit peste 500.000 de lei îngropați în curtea unor contrabandiști de țigari. Asupra contrabandiștilor au fost gasite și peste 400.000 de țigari și materiale pirotehnice. La sfârșitul…

- Dincolo de jocuri, aplicatii, filme si muzica, Google Play ar putea vinde in viitorul apropiat si carti audio. Practic cei care au o afacere cu carti in format audio sau vor sa inceapa una ar putea avea ocazia sa se dezvolte si sa vanda si prin intermediul Google Play. Gigantul american nu a facut declaratii…

- „E o certitudine faptul ca, de aproape doua luni, ne lovim de sarabanda scumpirii produselor agroalimentare, fara ca vreo autoritate din țara romaneasca sa iasa și sa ne spuna care sunt cauzele. Ceea ce dorim sa transmitem marii mase de consumatori este ca vina nu ne aparține!”, spun agricultorii vasluieni.…

- Comisiile de specialitate nr. 2 de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si nr. 1 de studii, prognoze economico sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al…

- La nivelul judetului Valcea s-au inregistrat, in perioada 17 ianuarie, ora 21.00 – 18 ianuarie, ora 7.00, precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, care au afectat o serie de retele de energie electrica. Avarii s-au inregistrat la: – LEA ...

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului auto-moto), serie bruta, in perioada ianuarie-noiembrie 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, a inregistrat o crestere cu 7,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor…

- Superstarul argentinian Lionel Messi, care si-a prelungit recent contractul cu FC Barcelona, ar putea câstiga peste 100 milioane euro anual din salariu si drepturi de imagine, potrivit datelor unui consortiu jurnalistic de investigatii. Jurnalistii sustin ca au intrat în posesia unei copii…

- Statul a incasat in decembrie peste 15,2 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente instalatiilor stationare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice…

- In luna noiembrie 2017, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.430 de lei, cu 3,1% mai mare decat in octombrie. Castigul salarial net a fost de 2.464 de lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 de lei (+3%), arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Anatolie Stati, considerat cel mai bogat om din Republica Moldova, va cere judecatorilor vanzarea fortata a unei participatii de 5,2 miliarde de dolari la zacamantul Kashagan, detinut de Fondul Suveran de investitii din Kazahstan, daca Astana refuza sa plateasca o decizie de arbitraj, a anuntat marti…

- In luna martie a anului 2017, președintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, declara ca instituția pe care o reprizinta dorea sa achiziționeze cladirea, insa aceasta a fost vanduta fara a se respecta dreptul de preemptiune. Practic, cand o cladire-monument se vinde, integral sau spatii din aceasta,…

- Utilizatorii care se joaca pe dispozitivele mobile se expun riscului de a fi ascultati, daca acorda drepturi de acces la microfonul telefonului sau tabletei. Mai mult decat atat, multe aplicații solicita acces, uneori in mod inexplicabil, și la alte informații personale, cum ar fi agenda telefonica…

- De la 1 ianuarie intra in vigoare prevederile Regulamentului sanitar privind avertismentele de sanatate și etichetarea produselor din tutun. Imaginile de pe pachetele cu tigari i-ar putea soca pe multi dintre fumatori. Regulamentul sanitar privind avertismentele de sanatate și etichetarea produselor…

- De la 1 ianuarie vanzarea marijuanei recreative devine legala in California. Liiberali si conservatorii sunt la cutite. George Soros, marele finantist si finantator al democratilor, este dintotdeauna sustinator al legalizarii ca instrument folosit pentru a distruge piata clandestina a traficantilor.…

- Cei trei baieți au devenit suspecți pentru polițiștii locali de la Biroul Poliția Piețelor pentru ca aveau asupra loc o cantitate semnificativa de materiale pirotehnice, mai exact de petarde. Cand i-au observat pe agenți, tinerii au devenit agitați și au incercat sa fuga. In zadar, insa. ”Au…

- In baza cererii nr. 149239 din data 4.12.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii societatii Vechea Randuiala SRL. Noua firma va avea sediul social in…

- Combinatul chimic insolvent Oltchim a aprobat vanzarea a 7 active catre compania Chimcomplex a omului de afaceri Ștefan Vuza, care va plati 127 milioane euro. Restul ofertelor nu au fost insa aprobate, in condițiile ...

- Coșobea Aurel, din județul Alba, ne intreaba care este structura anului de invațamant 2017-2018 și cum este planificat Programul „Scoala altfel”. RASPUNS: Structura anului de invațamant 2017-2018 este prezentata pe site-ul Ministerului Educației. Aceasta cuprinde cuprinde semestrul I (11 septembrie…

- Polițiștii clujeni au efectuat, saptamâna trecuta, o serie de controale în zona piețelor din cartierul Maraști și din zona centrala a municipiului Cluj-Napoca.”La data de 06.12.2017, între orele 12:00 – 14:00, polițiști din cadrul Poliției municipiului…

- Vanzarea va include studioul de film 20th Century Fox și radiodifuzorii Sky și Star din Marea Britanie, Europa și Asia. Disney a ramas singurul ofertant dupa ce Comcast, proprietarul NBC, a renunțat luni la cursa. Financial Times a relatat ca discuțiile despre valoarea finala au continuat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca patronatele din industria alimentara l-au asigurat ca produsele alimentare nu se vor scumpi în perioada sarbatorilor de iarna. ”Eu zic ca nu sunt motive (sa creasca preturile produselor alimentare…

- Producatorii si furnizorii de gaze vor fi obligati sa tranzactioneze, anul viitor, minim 30% din gaze pe bursa, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Energiei. Astfel, cota obligatorie ramane ramane nemodificata fata de cea stabilita pentru 2017.…

- Factura la curent poate scadea cu pana la 40% daca respecti setul de reguli de mai jos, asa cum le vad expertii ENEL. Pe langa aceste reguli, este necesar sa faceti si investitii, in electrocasnice eficiente energetic, in izolarea locuintei, in aparatura de control al consumului. Consumul de curent…

- In cursul lunii noiembrie, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor au desfasurat 8.884 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara ...

- Chris Lee, senator democrat al statului Hawaii, a formulat o lege conform careia jocurile video care conțin Loot Boxes cu beneficii in gameplay sa nu poata fi vandute minorilor, care in SUA reprezinta 21 ani. Daca legea va trece, jocurile unde pot fi cheltuiți bani reali pentru cutii cu obiecte…

- Prin OUG nr. 79/2017 se modifica substantial procedura platilor la asigurarile de sanatate, situatie prin care si veniturile din dividende intra in sfera obligatiei de plata a contributiei la sanatate cand persoanele fizice rezidente din Romania incaseaza venituri din dividende.