- Proiectul prin care Clujul va fi dotat cu defibrilatoare automate în mai multe zone importante a fost propus de un medic rezident și a primit cele mai multe voturi în cadrul programului de Bugetare Participativa 2018. Emil Boc a declarat ca a facut toate demersurile necesare…

- Un tragic accident de circulație petrecut in orașul satmarean Negrești-Oaș a curmat viața unui copil de 13 ani, fiul unui cunoscut cuplu de antreprenori din Cluj-Napoca. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cumplitul eveniment s-a produs sâmbata, 23 martie, în jurul orei 16.00, pe DN 19, pe str. Victoriei, din orașul Negrești-Oaș. În urma cercetarii la fața locului, polițiștii rutieri au constatat faptul ca un barbat de 54 ani, din localitatea Mironeasa, județul Iași, conducând…

- Aqua park-ul pe care Primaria intentioneaza sa-l construiasca intr-una dintre cele mai aglomerate zone din Cluj-Napoca a atras nemultumirea locuitorilor, din cauza faptului ca este amplasat la circa 50 de metri de primele case si blocuri. Consilierii locali au votat studiul de fezabilitate al investitiei,…

- Ansamblul de apartamente Residenz Cartierul German este dezvoltat de catre Tiriac Imobiliare si grupul german LBBW Immobilien, in localitatea Chitila, in proximitatea Capitalei. Proiectul se afla in faza a patra, finalizata in 2016, ce include 12...

- Pe lânga craterele enervante care au împânzit strazile din Cluj-Napoca, mizeria lasata în urma de zapada topita ofera orașului un peisaj dezolant. Echipajele de intervenție, al caror traseu a fost monitorizat constant prin GPS, au ieșit deja pe strazi, însa rezultatele…

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a fost foarte vocal in ceea ce priveste sumele alocate administratiilor locale in proiectul de buget pentru acest an. Acesta a declarat, duminica, inainte de CEx ca de la buget au fost taiate sume enorme si mare parte din primarii nu pot suporta cheltuielile, subliniind…