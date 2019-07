Mai multe curse pe linia 17B RATBV S.A. suplimenteaza semnificativ de luni, 15 iulie a.c., capacitatea de transport de pe traseul cu indicativul 17 B, care asigura legatura intre capetele de linie Gara Brașov și Timișul de Jos. Astfel, daca pana acum erau realizate 15 curse in fiecare zi de lucru și șase curse in zilele de sambata și duminica, dupa operarea schimbarii de program vor fi efectuate 27 de curse in zilele lucratoare și noua curse in zilele de la sfarșitul saptamanii. Modificarea este determinata de solicitarile primite in ultima perioada din partea calatorilor, de rezultatul monitorizarilor fluxurilor de calatori… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RATBV aduce la cunoștința clienților sai faptul ca maine 25 iunie a.c., intre orele 10.00 și 12.00, autobuzele de pe linia 50 nu vor parcurge tronsonul cuprins intre stația Podul Crețului și capatul de linie Pietrele lui Solomon. Aceasta schimbare temporara este determinata de efectuarea in zona menționata…

- Vineri, 21 iunie 2019, RATBV S.A. ofera in mod gratuit patru invitații duble la un spectacol ce va avea loc pe scena Teatrului Dramatic ”Sica Alexandrescu”. Cele patru invitații pentru cate doua persoane la spectacolul ”Prins in plasa” – de Ray Cooney, ce se va juca vineri, 21 iunie a.c., de la orele…

- Transportul in și dinspre Poiana, pe linia 20 a vehiculelor pe doua roti va fi gratuit! RATBV asigura si in acest an, incepand cu luna iunie, transportul bicicletelor pe linia 20 Livada Postei – Poiana Brasov. Spre deosebire de anul trecut, cand, pentru fiecare cursa se platea cate…

- UPDATE „Pe raza municipiului Brașov a avut loc o altercație in trafic intre un barbat care conducea un autoturism și un șofer de autobuz, urmata de agresiune fizica in incinta unei autobaze intre cei doi conducatori auto și un alt angajat al societații de transport. Cu ocazia cercetarilor efectuate…

- Reprezentantii Politiei Romane au postat pe pagina oficiala de Facebook cateva recomandari pentru turisti. ,,Daca puneti la cale vreo drumeție pe munte, avem cateva recomandari pentru voi. Avem o banuiala insa ca sunteți pregatiți „pana-n dinți”. Aruncați un ochi, totusi! Poate va ajuta: 1. Nu plecați…

- "Nevoia de finantare este certa pentru toti cei care au debutat in Start-Up Nation, avand mai multe propuneri pentru ei. Linia de finatare noua este microindustrializarea, 450 de mii de lei, alocatie financiara neramburasabila, 10- cofinantare si cresterea serviciilor de piata si capacitatii comerciale…

- O persoana, pasager intr-un autobuz RATBV a avut nevoie de ajutorul medicilor, in urma unui incident care a avut loc joi, in jurul orelor 10.00. Victima se afla intr-un autobuz RATBV, pe linia 17, care circula pe Calea Bucuresti din municipiul Brasov, iar șoferul mijlocului de transport in comun a franat,…

- Poliția Locala Brașov și RATBV S.A. fac recomandari, atat turiștilor, cat și brașovenilor sub forma unor mesaje afișate pe ecranele LED din mijloacele de transport in comun pentru descurajarea cerșetoriei. Activitațile Poliției Locale pe zona de cerșetorie se desfașoara zilnic, pe intreaga perioada…